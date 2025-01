“Llegamos el club más grande de Colombia”: Javier Gandolfi se presentó con su cuerpo técnico

El entrenador argentino Javier Gandolfi habló por primera vez como director técnico oficial de Atlético Nacional y este miércoles 22 de enero fue presentado en una rueda de prensa de manera oficial ante toda la afición del conjunto verdolaga, la cual quiere seguir en la línea de ganar títulos como ocurrió en el 2024.

Rueda de prensa de presentación de Javier Gandolfi

“Gracias a mi directiva por confiar en nosotros y darnos la oportunidad”, empezó agradeciendo el entrenador argentino.

“Nosotros llegamos en un momento en el que tenemos muy poco tiempo de trabajar. Nos encontramos con un plantel extraordinario. Vamos a trabajar en conjunto”.

Idea de juego: “Creemos que el fin de semana ya van a poder ver lo que queremos nosotros. Nos gusta el volumen de juego, el ser dueño de un partido. Esperemos demostrarle a la gente el fin de semana lo que queremos nosotros”.

Conocimiento del FPC: “Con Dayro tuve la posibilidad hasta de jugar. No es la primera vez que tengo la posibilidad de venir a Colombia y hoy todo fue mucho más fácil. Venimos estudiando el fútbol colombiano desde hace tiempo”.

“Hay una calidad de jugadores extraordinario. El fútbol colombiano está en un escalón importante para lo que es Sudamérica”.

Grandeza de Atlético Nacional: “Entendemos que llegamos al club más grande de Colombia. El reto más importante que tenemos nosotros es que el equipo siga teniendo hambre de ganar”. “Para mí es un orgullo estar en este club, pero a la vez el compromiso para seguir por esta línea de triunfos. Venimos a entregar el corazón”.

De cara a la Superliga: “Tenemos analizado ya el rival que tendremos en la primera final (Atlético Bucaramanga en la Superliga). Nos tocó una final con muy pocos días de entrenamiento, pero así están las cosas y esperamos estar preparados”.

“Queremos arrancar ganando el fin de semana y que eso sea una inyección anímica para lo que se viene”.

Refuerzos para el 2025: “Necesitamos reforzar con dos o tres jugadores. Tendrán novedades en las próximas horas. Esperamos poder cerrar un centrodelantero pronto”.

Marino Hinestroza: “Es un jugador que no sé si está cerrado o no, pero es una posibilidad. Nos va a potenciar mucho lo que es el juego de mitad de cancha hacia adelante. Nos va a venir muy bien. Si ya está cerrado, me pondría muy feliz”.