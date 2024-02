Jhon Arias empezó el 2024 con un doblete: video de sus golazos en el Fluminense vs. Bangu

Fluminense está enfocado en ganar el Campeonato Carioca por tercer año consecutivo. Los dirigidos por Fernando Diniz se citaron con el Bangu Atlético Clube para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha de esta competición estadual. Ganaron por 4-1, Jhon Arias recibió su primera convocatoria y tuvo un debut goleador en el 2024.

Arias, uno de los grandes artífices de la inédita conquista de la Copa Libertadores, volvió a brillar con el 'Flu'. Recordemos que el extremo oriundo de Quibdó, de 26 años, no vestía la 'tricolor' desde el Mundial de Clubes, donde la escuadra fue subcampeona tras caer contra el Manchester City en el duelo decisivo. El ex América de Cali no se fue con las 'manos vacías' pues fue condecorado con el 'Balón de Bronce'.

Fluminense fue de menos a más con la escuadra que milita en el Campeonato Brasileño de Serie D (cuarta división), pues Adsson sorprendió a todos y al minuto 38' venció el arco custodiado por Fábio. La escuadra comandada por Irapuan Cláudio de França Junior hizo una notable labor en el Estadio Luso Brasileiro y se fue al entretiempo en ventaja contra el actual campeón de 'la gloria eterna'.

Fluminense reaccionó y Jhon Arias anotó

Al 50', el 'fluzão' logró la igualdad gracias a un gol de Keno. Diez minutos después, Germán Cano habilito al atacante chocoano, quien con un estupendo regate dejó en el camino a Erick Fernando Brandão. El jugador surgido en Llaneros no lo pensó dos veces y desenfundó un tremendo derechazo, con el cual dejó inmóvil a Gabriel Christoni Leite. ¡Golazo de Jhon Arias!

Video del primer gol de Jhon Arias en el Campeonato Carioca

Fluminense no se conformó con el gol del jugador con pasado en Patriotas e Independiente Santa Fe. Al 75', Cano, goleador de la última versión de la Copa Libertadores, infló las redes y liquidó el compromiso.

Sin embargo, quedaba una emoción más, pues Arias aprovechó un centro de Guga y logró su doblete. En este momento, los de Diniz son líderes con 13 puntos, tres más que Botafogo.

Video del segundo gol de Jhon Arias vs. Bangu