Jhon Arias abrió su corazón con Noticias RCN: vida, futuro y Selección Colombia

Para nadie es un secreto que uno de los jugadores colombianos que más protagonismo ha tenido en el fútbol del exterior de Jhon Arias, actual jugador de Fluminense, y que se ha ganado un puesto en la convocatoria de la Selección Colombia, comenzando a robarse el cariño de todo el pueblo cafetero.

Mediante su gran momento en el Fluminense, donde logró ganar la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y el trofeo de bronce como jugador del Mundial de Clubes, Noticias RCN conversó con Jhon Arias sobre lo que ha sido su vida en estos 26 años, sus objetivos deportivos y lo que viene para la Selección Colombia en los próximos años.

En primera instancia, Jhon Arias se refirió a lo que fue sus inicios en el fútbol profesional, dejando claro que desde que comenzó a tocar sus primeros balones fueron naciendo esos sueños que poco a poco ha cumplido, afirmando que a pesar de ser campeón de Libertadores hay sueños que faltan por alcanzar.

Jhon Arias un profundo agradecimiento con América y Santa Fe

A pesar de estar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica, Jhon Arias no olvida de los clubes que le dieron la oportunidad en el fútbol profesional colombiano, dejando ver un agradecimiento y cariño profundo por América de Cali e Independiente Santa Fe, el cual sirvió como trampolín para su traspaso al fútbol internacional.

“Yo tengo muy presente el momento que me dijeron que el América de Cali me quería, pues en mi casa hay una afinidad con el equipo, pues tengo familiares que so hinchas del club y hay un lado pasional más fuerte. Me acuerdo de que cuando me comunicaron que el América me quería, yo no lo pensé más de dos veces”, fueron las primeras palabras de Jhon Arias.

Por otro lado, Jhon Arias se refirió al cariño especial que tiene por Independiente Santa Fe, uno de los clubes que creyó en el atacante colombiano y que fue pieza clave para que Fluminense se fijara en el joven jugador, quien en el fútbol nacional deslumbraba en cada partido que vestía con la camiseta del león.

“Yo tengo un cariño especial por Independiente Santa Fe (…) Fue el equipo que medio la confianza que yo necesitaba en ese momento, ellos me dieron el respaldo que yo necesitaba. Yo llegué a allí con la sed de demostrar. Entonces yo creo que tuve buenos meses en el club, estoy muy agradecido con ellos y tengo un cariño especial por ellos. En la actualidad los sigo y estoy pendiente”, añadió el jugador de la Selección Colombia.

Fluminense se robó un espacio en el corazón de Jhon Arias

Aunque llegó a uno de los clubes más grandes de Sudamérica, Jhon Arias no vivió buenos momentos a su llegada a Brasil, pues sus primeras semanas en el vecino país recibió una noticia que hizo que se replanteara su decisión, ya que perdió a una de las personas más importantes de su vida.

“Cuando llegó a Brasil mi abuela falleció. Entró en un bucle como si el mundo me viniera encima. Es una pérdida que no se puede cambiar. Mi abuela era un pilar en la familia que no era reemplazable. Entonces yo llegué a un momento crítico que me hicieron replantear muchas cosas. Es allí cuando inicie el trabajo con la psicóloga y ellos me trataron como si estuviera en casa, ellos me respetaron (…) o digo que ellos me salvaron la vida porque si no se preocupasen por mí, tal vez yo habría tomado decisiones apresuradas”, dijo Jhon Arias.

Jhon Arias sueña con la Copa América

Por último, Arias se refirió a los sueños que tiene con la Selección Colombia y el objetivo que tiene todo el plantel con la Copa América, afirmando que es el deseo de todos quedarse con título del torneo más antiguo del mundo.

“Grupalmente, la Copa América es el mayor objetivo a corto plazo. Todos estamos motivados y conscientes de que puede ser un objetivo real, de que tenemos las herramientas para luchar, competir y ganarla. Tenemos la humildad necesaria para saber que se requiere un proceso para llegar hasta allá. No podemos dejarnos llevar por la euforia, que 'caminando' le vamos a ganar a todo el mundo; así no funciona el fútbol", dijo el jugador, con pasado en Patriotas.