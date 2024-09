"Al ELN le gusta hablar de paz, pero no hacer la paz": ministro Juan Fernando Cristo

En medio de la coyuntura que atraviesa el país tras la suspensión de negociaciones con el ELN, en respuesta al atentado terrorista perpetrado contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló con Noticias RCN sobre su postura frente a lo que debería pasar con este proceso.

Además, se refirió al acuerdo nacional que busca el Gobierno con los diferentes sectores políticos, la inmediatez de las redes sociales y la voluntad del presidente de acatar las órdenes de las Cortes.

Cristo también anunció que la próxima semana será presentada ante el Congreso la reforma política.

¿Había que suspender o terminar los diálogos con el ELN?

Juan Fernando Cristo: Siempre he sido amigo de una salida negociada al conflicto como lo fui con las Farc. Con el ELN, a pesar de ser víctima de ellos, creo que debemos perdonar, avanzar en la reconciliación, sin olvido. Hay un problema con el ELN frente a las Farc, siempre hago esa comparación.

El ELN nunca ha tenido una decisión clara de abandonar la violencia. Hay unas divisiones internas que son innegables en el ELN hace mucho tiempo. Nunca unificadamente este grupo, que es el último de origen político de los violentos en Colombia, ha tomado la decisión de sentarse para poner fin al conflicto y reincorporarse, como lo hizo las Farc. Así cualquier mesa de negociación se vuelve complicada y queda expuesta con Santos, Uribe, Pastrana, Samper, desde Cesar Gaviria, siempre el ELN ha estado sentado en la mesa.

Al ELN le gusta hablar de paz, pero no hacer la paz.

¿Entonces debería acabarse el proceso?

J. F. C.: Para mí es una discusión más semántica. Yo soy muy pesimista, ojalá esté equivocado.

El presidente, con razón, deja una puerta abierta para que el ELN reflexione. Veníamos congelados en la mesa de negociaciones desde hace tiempo, mucho que ver también con la situación en Venezuela y las elecciones. El presidente lo que ha hecho es no botar las llaves de la paz al mar, dejarlas sobre la playa y esperar una reflexión del ELN.

¿Cómo está encontrando hoy la seguridad?

J. F. C.: Es una violencia desatada de grupos de bandas dedicadas a disputarse el control territorial para apropiarse de la minería ilegal, del narcotráfico, la extorsión o el microtráfico, que son las rentas ilegales. No hay un propósito de tumbar el Estado, de cambiar el modelo económico, eso se acabó.

Creo que en Colombia nos tenemos que preparar para los próximos años. Esto va mucho más alá del Gobierno Peto, él termina su periodo el 7 de agosto del 26 y la inseguridad va a continuar.

Hoy el problema de seguridad está en los mismos 170 municipios PDET que el acuerdo de paz dijo que teníamos que transformar.

¿Qué está haciendo el Gobierno actual para cambiar eso?

J. F. C.: Hay un esfuerzo de las autoridades, de las Fuerzas Militares y de la Policía, que hay que sostener y que es difícil.

Yo lo he conversado con ellos, porque ya no hay esos frentes con campamentos, con un número de hombres especifico, sino que se camuflan en la población civil. Las bandas criminales son civiles en la mañana, están extorsionando en la tarde. Necesitamos mucha más inteligencia y tecnología. Si no transformamos de verdad esos territorios, la violencia se va a reciclar permanentemente y no habrá ni ofensiva militar ni negociaciones que sirva para combatir a los violentos.

¿Cómo hace el ministro para hablar de acuerdo nacional, mientras su jefe se levanta todas las mañanas haciendo todo lo contrario?

J. F. C.: Ayer habló de acuerdo nacional en la posesión de una magistrada.

Posesión a la que no fueron los magistrados de las Cortes porque se sienten ofendidos por el presidente…

J. F. C.: Este país está demasiado polarizado, incendiado, no de ahora, por lo menos desde hace una década. Perdimos una gran oportunidad de unirnos. La última vez que tuvimos un gran propósito nacional fue el acuerdo de paz de 2016 y no lo hicimos.

Una sociedad que es incapaz de ponerse de acuerdo en unos mínimos no está dispuesta a avanzar.

Yo se lo digo al presidente y él está dispuesto al acuerdo nacional. Qué es lo que pasa hay, que este tema de las redes sociales, de la inmediatez del trino, de no hablarnos ni mirarnos, ha dificultado los diálogos políticos.

En este proceso de desarmar los espíritus, de bajar el nivel de confrontación, tenemos que ayudar todos. Tiene que ayudar el Gobierno, el presidente y los sectores de oposición que son radicales y que todos los días se inventan teorías que yo les digo, ustedes tienen ciencia ficción. Todavía hay gente inventándose que en el 26 el presidente no va a dejar el poder, ¿de dónde?

Y los opositores dicen que ustedes se inventan los golpes blandos…

J. F. C.: Por eso el acuerdo nacional es importante, por ejemplo, en términos institucionales.

Para que quede claro, aquí se va a respetar el calendario electoral, las reglas de juego, la constitución nacional, vamos a tener elecciones y un nuevo presidente. Eso ya lo he dicho y lo reitero, pero además, pongámonos un acuerdo de mínimos.

¿Cree que es posible?

J. F. C.: Sí, que bien le haría hoy a la democracia, porque yo tengo un temor muy grande con las elecciones del 26. Estos grupos violentos están tratando de coptar dirigentes, alcaldes, concejales en muchos territorios, no podemos volver al pasado, cuando había parapolítica o farcpolítica.

¿Parte de ese acuerdo no es respetar lo que dicen las instituciones?

J. F. C.: Claro que parte de esa base. No hay presidente de la República que frente a decisiones que lo les gustan de las cortes, no haya salido a hablar. Pero no hay desacato.

En el equilibrio de poderes siempre ha habido una controversia no zanjada frente a las decisiones de la Corte Constitucional y ahora del Consejo de Estado. El presidente ha acatado todo, lo invito a que nos guiemos por los hechos y no las palabras.

Si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional, ¿el Gobierno acatará la orden?

J. F. C.: Claro que sí, como ha acatado todo.

¿Cómo están las relaciones con el Congreso por el presupuesto?

J. F. C.: Espero que de aquí al martes podamos ponernos de acuerdo El presidente le ha dicho al presidente del Congreso que revisemos si hay que bajarnos algo. Miremos la discusión de la ley de financiamiento y qué temas merecen un debate de fondo.

Creo que conversando se van disminuyendo las resistencias y un clima de intolerancia que me sorprende.

¿Cómo es la relación con el presidente del Senado?

J. F. C.: Van bien después de la crecida de la espuma. Yo he dialogado con él y él ha mostrado su disposición al diálogo Ha garantizado que no va a engavetar reformas y va a dar garantías a todos los sectores. Yo no veo difícil un consenso en la reforma laboral o a la salud.

Reforma política, ¿sí o no?

J. F. C.: Es absolutamente indispensable Buenas parte de los problemas de corrupción tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema político, de los partidos. Si no fortalecemos los partidos, si no los democratizamos y eliminamos los miles de microempresas políticas del país, no vamos a construir un sistema político que garantice un Estado.

¿Cuándo la van a presentar?

J. F. C.: La próxima semana la presentaremos.