Jhon Arias rechazó oferta de Europa: equipo le pide ayuda a Fluminense para convencerlo

Jhon Arias es uno de los mejores futbolistas de Sudamérica. El extremo de Fluminense fue uno de los artífices en la conquista de la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024. Fue elegido 'Balón de Bronce' en la vigésima edición del Mundial de Clubes y se convirtió en una de las figuras de la Selección Colombia. Sin embargo, no ha dado el 'salto' al fútbol europeo.

Arias, quien cumplirá 28 años el próximo 21 de septiembre, está en una batalla contra el reloj. A pesar de ser uno de los referentes del equipo que dirige Mano Menezes y de ser considerado un ídolo por la torcida 'tricolor', tiene la calidad para tener una experiencia en las ligas top del mundo.

El extremo chocoano, con pasado en América de Cali e Independiente Santa Fe, le cerró la puerta a un club de Rusia. Serguéi Semak, entrenador del 'azul-blanco-celeste', está empecinado en convencer a Arias e incluso le ha pedido ayuda a las directivas de la escuadra de Río de Janeiro. El futbolista nacido en Quibdó tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y su pase está avaluado 16 millones de euros, según 'Transfermarkt'.

Presidente de Fluminense habló de Jhon Arias y el Zenit

"En ese momento teníamos en la ventana una oferta, que era del Zenit, y él (Arias) decía que no quería jugar en Rusia. De todo lo que le llegó, la mejor propuesta económica para Fluminense y Arias siempre fue la del Zenit, y siempre ha dejado claro que no jugará allí", empezó diciendo el máximo directivo del 'Flu' en una conferencia.

"Su problema no es el dinero, nunca lo ha sido y nunca lo será. Lo que es bello y digno. El técnico del Zenit me manda mensajes insistentes, ‘ayúdame a convencerle’. No hay manera de que podamos convencer a los jugadores de que jueguen donde no quieren. Estamos estancados en eso. Hoy, en este mismo momento, no hay absolutamente nada. Simplemente no está entrenando normalmente porque estos días sintió molestias, lo vi en tratamiento. Hay un ritmo de historias inventadas en las redes sociales donde estamos perdiendo el control. Galatasaray hizo una propuesta en septiembre, pero no hizo otra", concluyó Mário Bittencourt.

Jhon Arias y sus números en Fluminense