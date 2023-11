Jhon Arias revela que tiene varias ofertas para ir a Europa: "No me toma por sorpresa"

En Río de Janeiro todavía hay carnaval. Hace casi una semana, Fluminense se consagró por primera vez en su historia en la Copa Libertadores, y lo hizo con un plantel que marcará una época en el fútbol sudamericano.

Con Fernando Diniz a la cabeza, un entrenador que le ha impregnado un ADN de libertad, combinación y matices como si estuviéramos hablando del Brasil del siglo pasado, y que para materializarlo ha sido importante tener a jugadores de enorme calidad dentro del plantel como Nino, André, Marcelo, Germán Cano y Jhon Arias.

Lo del futbolista colombiano ha sorprendido bastante. Hace unos años se destacó en Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fe, pero su crecimiento en Fluminense ha sido impresionante y allí a encontrado un nivel que lo ha llevado a estar dentro de los mejores del continente.

Seis días después de haber levantado el título de Libertadores, Arias habló y lo destacó como el momento más importante de su carrera, pero que eso hace que todo el esfuerzo que hizo de niño y de joven para llegar a donde está hoy, cobre un valor muy especial.

"La realización de muchos sueños míos, familiares y compartidos. Es un contexto que lo hace más memorable. No es fácil triunfar en Brasil ni ser campeón de América. Lo valoro mucho, lo disfruto bastante. Hay muchos sacrificios y trabajo detrás. Fue un momento de júbilo. No es fácil llegar a este punto por la falta de oportunidades. Uno se acuerda de los sacrificios y eso hace especial la victoria", dijo en diálogo con ESPN.

Ese buen nivel de Jhon Arias es de doble filo para Fluminense. SI bien los ayudó a lograr el título de Libertadores, también lo pone en la vitrina internacional para llegar al fútbol del exterior, en especial de Europa. En los últimos días se ha especulado mucho con una posible salida del colombiano para 2024, con Zenit de Rusia y Niza de Francia como principales interesados, pero según el propio jugador, no se apresura a tomar una decisión porque hay más ofertas sobre la mesa.

"Se especula mucho, no me toma por sorpresa. La tendencia es que salgan más especulaciones y propuestas al club, ya se preveía. Yo quiero terminar bien el año y a fin de año habrá que tomar decisiones personales y del club, lo mejor para mi carrera, pero por ahora se maneja con calma y cautela. Estoy tranquilo. Hay rumores que son ciertos, hay propuestas que han llegado al club, pero no es el momento idóneo para pensar más allá. Estoy concentrado en Selección, terminar bien el año, Mundial de Clubes. Llegará el momento de tomar decisiones", sentenció.

De acuerdo a Globo Esporte, Fluminense aceptaría ofertas por Jhon Arias que estén por encima de los 12 millones de euros. Zenit ofertó esa cifra a mitad de año, pero el cuadro brasileño la rechazó en su intención de retener a sus principales figuras hasta terminar la Libertadores.