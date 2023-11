Jhon Arias alcanzó un nuevo récord con Fluminense, luego de sus dos asistencias contra Coritiba

El sábado pasado, Fluminense recibió a Coritiba en el Maracaná para disputar un duelo correspondiente a la fecha 35 de la Serie A de Brasil. Los dirigidos por Fernando Diniz, recientes campeones de la Copa Libertadores, se impusieron por 2-1 y llegaron a la séptima posición del Brasileirão. El extremo colombiano Jhon Arias fue una de las figuras del partido, pues se reportó con dos asistencias.

Al minuto 45+1', John Kennedy, el héroe en el triunfo contra Boca Juniors en la final disputada en Río de Janeiro, transportó el balón y se acercó al área rival. Thalisson Gabriel Pereira alcanzó a puntearle el balón, el cual le quedó a Victor Luis. Arias estuvo bien ubicado, se hizo con la pelota y se la cedió a Germán Cano. El delantero argentino, goleador de la Copa Libertadores, sacó un espectacular remate y venció el arco custodiado por Luan Polli.

'Flu' siguió atacando y al 63' llegó el 2-0. Arias encontró un espacio cerca de la 'media luna' y no dudó en buscar a Cano. El ex atacante de Independiente Medellín y Deportivo Pereira se percató de la presencia de Kennedy, por lo cual dejó pasar el balón con un gran amague. El '9' brasileño controló el envío del futbolista oriundo de Quibdó y ejecutó un 'letal' disparo que 'infló las redes'. Al 90', descontó el español Jesé Rodríguez, ex compañero de James Rodríguez en el Real Madrid.

¿Qué récord alcanzó Jhon Arias con Fluminense?

Arias, con pasado en Llaneros, Patriotas, Independiente Santa Fe y América de Cali, llegó a 16 asistencias en la temporada. Esta cifra lo convierte en el máximo asistidor del 'fluzão' en dos campañas consecutivas. Recordemos que en la anterior dio 17.

Según 'As', solo dos jugadores habían realizado dicha gesta en los últimos 20 años del equipo que preside Mário Bittencourt. El primero en lograrlo fue Dario Conca, quien dio el mayor número de asistencias en 2009 y 2010 (15 y 25, respectivamente). Gustavo Scarpa hizo lo propio en 2016 (18) y 2017 (16).

Video de las asistencias de Jhon Arias contra Coritiba