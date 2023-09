Jhon Arias, el futbolista incansable que brilla en la Selección Colombia: "Supe que llegaría lejos"

Jhon Arias se ha convertido en una de las piezas más importantes en el esquema de Néstor Lorenzo. El jueves, el futbolista chocoano debutó oficialmente con la Selección Colombia y se llevó una ovación por parte del Metropolitano. Además de dar la asistencia del gol que le dio el triunfo a la 'tricolor' contra Venezuela, protagonizó un sacrificio físico fundamental para arrancar las Eliminatorias Sudamericanas con el 'pie derecho'.

Arias, nacido el 21 de septiembre de 1997 en Quibdó, empezó su carrera en México. Jugó para la Sub-20 de Tijuana y Dorados de Sinaloa, antes de ser fichado por Patriotas. El cuadro boyacense lo cedió a Llaneros, donde debutó un 17 de febrero de 2018 contra Fortaleza, de la mano de Jairo Patiño.

Nelson Gómez reemplazó a 'El Viejo' en la dirección técnica del equipo de Villavicencio. El entrenador caleño guio a Arias y rápidamente se dio cuenta del potencial que tenía. Le interiorizó la importancia del compromiso defensivo, un pilar que fue vital para que ampliara su repertorio futbolístico, el cual actualmente le ha permitido convertirse en una de las figuras de Fluminense.

En NoticiasRCN.com contactamos a Gómez, quien disfrutó como los más de 50 millones de colombianos el espectacular centro que Arias ejecutó en el 'coloso de la ciudadela' y que terminó con el gol de Rafael Santos Borré. El estratega vallecaucano recordó con nostalgia y alegría su época con el quibdoseño en Llaneros.

"Espectacular, no sabes la alegría que me da verlo con la Selección Colombia, porque disfruté con ese muchacho cuando tuve la oportunidad de dirigirlo en Llaneros. Estaba en momentos críticos, a veces se desesperaba. También peleé con ese muchacho, porque el tema de la 'ida y vuelta' no le gustaba como mucho (risas). Eso le pasa mucho a los volantes ofensivos. Ahorita con el fútbol moderno, por más talentoso que sea, le toca ir y volver, eso ya no se puede caminar. Pero con la pelota, uno qué le va a decir a un jugador de esos, 'juegue, haga lo que tenga que hacer'. Cuando teníamos problemas para llegar (al arco rival) él solucionaba. Yo siempre supe que iba a llegar lejos", empezó diciendo Gómez.

Gómez fue insistente con Arias y se esmeró para que su pupilo tuviera un mayor compromiso en las labores defensivas. El timonel, de 56 años, entendió la importancia de su rol para que este enorme talento y potencial llegara a buen puerto. En los aspectos ofensivos no tenía mucho para aportar y no le quedaba de otra que deleitarse con los ataques, el regate y la fantasía que brindaba el futbolista.

"Si usted lo ve correr, él no es muy armónico. Él tiene unos movimientos que pareciera que no le rindiera, pero tiene un cambio de ritmo mortal, una técnica depurada, definitivamente su capacidad técnica es de un nivel alto; pero tenía un problema: caminaba mucho. Cuando se le exigía que tenía que cambiar de ritmo, hacia adelante y hacia atrás, al hombre no le gustaba mucho. Por suerte, él fue entendiendo eso y se convirtió en un jugador importantísimo para nuestro modelo. Solucionaba muchos problemas cuando senos metían atrás, a través de una individual marcaba las diferencias", agregó.

Patriotas se percató del buen rendimiento de Arias y decidió traerlo devuelta para que debutara con el 'lancero'. Arias, quien vistió la '10' del cuadro boyacense, de inmediato impactó al equipo de Diego Corredor, quien le dio sus primeros minutos en Primera División. Debutó un 25 de marzo de 2019, en el triunfo 2-1 contra Independiente Medellín y en la jornada siguiente anotó su primer gol en esta categoría contra el Junior de Barranquilla.

Después de tres años, Corredor salió de Patriotas y el destino reunió a Arias con Gómez. El entrenador oriundo de la 'sucursal del cielo' llegó al banquillo del 'libertador' y volvió a dirigir a la joven promesa chocoana.

"Después lo tuve en Patriotas muy poco tiempo, porque por esos días a él ya lo querían algunos equipos y él quería irse. Don César (Guzmán) le dijo 'no se preocupe, tranquilo, usted trabaje' y después aparece la posibilidad del América. Él se fue para allá y mejoró en la autoconfianza, sintió que tenía las condiciones y la capacidad. Se fue yendo y ahora toca es verlo por televisión", señaló Gómez.

Tras 38 partidos (4 goles y una asistencia) con Patriotas, Arias llamó la atención de Alexandre Guimarães y se lo llevó a la 'mecha'. El extremo, de 25 años, tuvo su primera experiencia internacional y jugó la Copa Libertadores.

En el 2020, ya con Juan Cruz Real como entrenador, se esforzó para sumar minutos en una delantera memorable del cuadro 'escarlata', compuesta por: Adrián Ramos, Duván Vergara, Santiago Moreno y Yesús Cabrera. Sin embargo, vio acción en las dos finales contra Santa Fe y dio la vuelta olímpica en El Campín. Gómez resaltó la evolución del atacante en los 'diablos rojos'.

"Él entendió el tema de que también hay que defender, uno ya ve que va y viene. En América le exigían eso. Después me contaron que allá (en Cali) también le pidieron que corriera más, porque él tenía un corridito ahí, como si no quisiera la cosa. Fue todo un proceso y seguramente los entrenadores que intervinieron ahí le ayudaron a que él mejorara. Pero con la pelota siempre solucionó, es un jugador muy inteligente. Además de que tiene condiciones técnicas importantes, es muy inteligente. Se juntaron dos condiciones para que se apartara del futbolista común. Yo me reía, yo disfrutaba cuando él agarraba la pelota. En ese momento estaba con Alex Ochoa, hoy en día gerente de Santa Fe, disfrutábamos y hablábamos mucho de la capacidad de Arias cuando arrancaba", complementó el caleño.

Después de su título con América, Arias llegó a Independiente Santa Fe en condición de préstamo, pues sus derechos todavía le pertenecían a Patriotas. Con el 'león' volvió a jugar la Libertadores y ganó visibilidad internacional. Se convirtió en un titular indiscutible en el once de Harold Rivera y demostró que estaba listo para dar un 'salto' en su carrera.

Fue entonces cuando Fluminense, que se había enfrentado contra Arias en Libertadores, fichó al futbolista colombiano. Al chocoano no le costó adaptarse al fútbol brasileño y conformó una dupla letal con el argentino Germán Cano. Ha disputado 127 partidos con el 'Flu', en los cuales se ha reportado con 23 goles y 30 asistencias.

Arias hizo parte del 'Equipo ideal del Campeonato Carioca 2023' y tiene cuatro títulos regionales con el 'tricolor'. Estas actuaciones le permitieron aparecer en el 'radar' de Lorenzo; aunque fue Héctor Cárdenas quien le dio sus primeros minutos con la Selección Colombia, en el amistoso contra Arabia Saudita.

En la etapa de Lorenzo, vio acción por primera vez en el triunfo 2-0 contra Paraguay. Jugó contra Corea del Sur, Irak (dio la asistencia del único gol del partido) y Alemania. Su buen rendimiento en estos duelos de fogueo fue premiado con una titularidad contra Venezuela. Después de su exhibición en el 'Metro', Arias dijo: "Para mí es un momento especial. Creo que es una fecha que uno sueña cuando es niño. Y es muy lindo debutar así, fue un partido lindo".

"Yo siempre he dicho que el fútbol sudamericano tiene niveles altos en lo que tiene que ver con los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay. Con el hecho de que él está jugando en Brasil, entendió que tiene la capacidad. Y como le fue bien, es un tema de confianza. Yo lo veía en esos partidos amistosos y percibía las condiciones; pero ahora, ya con el peso de que es titular (me sorprendió verlo de titular) por el terror de algunos entrenadores de no meter a la gente joven. Pero demostró y eso lo vio el 'profe' Lorenzo", afirmó Gómez.

Sobre la personalidad de Jhon Arias

"Es muy sencillo, una sencillez impresionante. Es un jugador que se puede llevar. La verdad que nunca tuve problemas con él. El único inconveniente que tuve fue convencerlo de que tenía que marcar. De lo contrario no tuve nada, ese muchacho es una calidad, muy centrado. Ya él está para jugar al fútbol de alto nivel, en Europa. Yo creo que él ha hecho todo un proceso, ya de Brasil va a caer seguramente en Europa. Y no va a tener ningún problema, seguramente le va a ir muy bien, es un jugador que evoluciona, en lo futbolístico y en lo mental", concluyó.

A sus 25 años, Arias 'no tiene techo'. Tiene todo el potencial para triunfar en Europa y agrandar aún más su legado. De Quibdó surgió un futbolista esencial para las aspiraciones de la Selección Colombia. Hace cinco años estaba luchando para ganar visibilidad en Llaneros; el jueves tuvo al Metropolitano, y a todo un país, a sus pies.