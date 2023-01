Con un emotivo video de Juan Pablo Ángel, Jhon Durán fue presentado como jugador del Aston Villa

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue confirmado este lunes como el nuevo delantero del Aston Villa de Inglaterra. El joven atacante llegó al conjunto inglés proveniente del Chicago Fire de la Major League Soccer de Estados Unidos a cambio de 18 millones de dólares, según reportes.

Durán estaba en concentración con la Selección Colombia sub 20 para disputar el Sudamericano de la categoría, el cual se lleva a cabo en el país, pero debido a las pruebas médicas y trámites de Visa de trabajo en Inglaterra, el jugador se vio en la necesidad de viajar al país británico y dejar la selección.

El jugador fue presentado de forma oficial en el equipo de Birmingham, y en las redes sociales, el club publicó un video especial de presentación.

El Aston Villa ha tenido a dos jugadores colombianos a lo largo de su historia: Juan Pablo Ángel y Carlos Sánchez, con el primero de estos teniendo la trayectoria más exitosa con el equipo "Villano".

Al ser un referente moderno del club, el Aston Villa presentó a Durán con un mensaje muy especial mandado por Juan Pablo Ángel.

"Nosotros, los hinchas del Aston Villa, amamos a los jugadores que tienen clase. Pero también amamos a esos jugadores que tienen pasión y tenacidad, que dejan hasta la última gota de sudor por este club", dijo Ángel en su mensaje a Durán.

Además, el exjugador le mandó los mejores deseos a Durán para que tenga éxitos en el Aston Villa y en la Premier League.

"Bienvenido a casa, hermano, acá a Villa Park", concluyó Ángel.

Vea el video:

This is beautiful. 🥰



There was only one way to welcome @JhonDuran991 to Villa Park. 👀



Take it away, @JuanPabloAngel... pic.twitter.com/RFr1tn9yw0