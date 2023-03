¿Aceptará? Presidente del Barcelona habló de un regreso de Messi al Camp Nou

Mucho se ha hablado del futuro de Lionel Messi, cuyo contrato con el PSG vence en junio de este año y todavía no ha sido renovado. Ese panorama ha dejado en el aire la carrera deportiva del que hace una semana fue elegido nuevamente como mejor futbolista del mundo por la Fifa.

En tanto, varios equipos han preguntado por la situación del astro argentino y uno de ellos sería el Barcelona, que no entierra su sueño de ver a su más grande ídolo retirándose en el Camp Nou y vestido de blaugrana. ¿Lo logrará?

Mientras los informes de la prensa europea y argentina indican que Messi solo tiene conversaciones formales con el PSG y que aunque no han llegado a un acuerdo, en las próximas semanas habrá una nueva reunión y hay optimismo entre las partes, en el cuadro 'culé' insisten en que 'Leo' vuelva a vestir sus colores, pero no sería de manera oficial.

Laporta prepara homenaje de Messi en Barcelona

Este martes, Joan Laporta, presidente del Barça, confirmó que ha tenido conversaciones con Jorge Messi, papá y representante del '10', para que tenga una despedida a lo grande del club y sea por medio de un partido homenaje. Esto en vista a la complejidad para que el argentino regrese al elenco catalán.

"Nos hemos visto (con Jorge Messi). Le felicité por el triunfo de Argentina (en el Mundial) y hablamos de un homenaje a Leo", afirmó Laporta. El presidente azulgrana evitó, no obstante, referirse a una eventual vuelta del astro argentino a la capital catalana.

"No quiero hablar de un posible regreso por respeto al jugador y al PSG", dijo Laporta en un coloquio en Barcelona, al cumplirse dos años del inicio de su segundo mandato al frente del conjunto azulgrana.

Laporta rememoró la salida de Messi del Barça asegurando que "tenía que tomar esa decisión. La institución está por encima de jugadores, entrenadores y presidentes, y no teníamos Fair Play financiero. Me hubiese gustado que siguiese y no supe hacerlo. Tuve que elegir y elegí la institución", explicó.

Por último, Laporta dreveló que no ha tenido mayor contacto con Messi en el último tiempo. El más cercano fue un cruce de miradas en la gala de los premios The Best la semana pasada. "En París nos vimos de lejos y cruzamos miradas", aseguró.