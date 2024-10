James Rodríguez: desde España lanzan alerta sobre su presente en el Rayo Vallecano

Este fin de semana, el colombiano James Rodríguez pasó desapercibido en la jornada del fútbol español tras quedarse en el banquillo de suplentes en el duelo de su equipo, Rayo Vallecano contra Alavés.

El cafetero, finalmente, no tuvo minutos luego de ser duda durante toda la semana por cuenta de una lesión muscular.

La situación que atravesó James durante este fin de semana, despertó la preocupación, tanto así, que son varios medios españoles los que se han empezado a preguntar, sobre la razón verdadera de las ausencias del mediocampista en el Rayo.

Josep Pedrerol lanzó advertencia sobre el presente de James

Uno de los periodistas más reconocidos en suelo ibérico, como lo es Josep Pedrerol, advirtió en las últimas horas sobre el presente de James.

En el famoso programa 'El Chiringüito', el director de este dijo: “Os va a contar algo muy interesante Marcos de Vicente sobre James y el Rayo Vallecano”, indicó.

El reconocido periodista no se quedó callado ante la situación que atraviesa el colombiano. “El mejor de la Copa América no tiene sitio en el Rayo o por lo menos su sitio es extraño. Mañana Marcos de Vicente nos desvela qué pasa”, agregó.

No es la primera vez que se cuestiona la ausencia de James, pues un mes atrás lanzó que "hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Tiene pinta que a este entrenador no le gusta James, tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América”.

¿Cuándo es el próximo partido del Rayo Vallecano?

El calendario avanza rápidamente en la temporada europea. El Rayo Vallecano tendrá acción nuevamente este martes 29 de octubre cuando se mida con el modesto Villamuriel en la Copa del Rey.

Para este duelo, James Rodríguez podría tener acción desde el once inicial de Íñigo Pérez.