“Pido se me garantice la vida y se me proteja”: nueva carta de Sneyder Pinilla

El pasado 4 de abril fue condenado formalmente Sneyder Pinilla, el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, por el escándalo de corrupción detrás de la compra de carrotanques para La Guajira.

Tan solo tres días después de conocerse que pagará en una guarnición militar una pena de cinco años, ocho meses y un día, escribió una carta a la jueza 10 penal, Martha Artunduaga, en la que pidió protección para su vida.

Pinilla es considerado como uno de los principales vinculados en el entramado de corrupción en la UNGRD, quien fue acusado como coautor por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Tan solo 72 horas después de confirmarse su condena, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, negociación que fue avalada por un juez, se conoció una carta en la que pide no se le condene a muerte:

Yo Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (…) Pido que no se (me) condene a muerte; en el sentido de que se me garantice la vida y se me proteja.