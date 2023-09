Mamá del futbolista colombiano golpeado en México pidió ayuda al Gobierno: “Estoy desesperada”

La situación del futbolista colombiano golpeado brutalmente en México por celebrar un gol es cada vez más crítica, puesto que se ha dado a conocer que el joven está entre la vida y la muerte tras los fuertes golpes que lo dejaron en estado de coma el pasado 6 de septiembre, preocupando a todos sus familiares en Colombia.

Ante la difícil situación que Ander Salas está viviendo en México, Jackeline Salas, madre del joven, decidió enviar un mensaje por medio de las redes sociales para pedir ayuda y poder viajar al país azteca para poder estar con su hijo, ya que no tiene familiares allí y solo cuenta con el apoyo de los amigos que lo reconocen.

“Pido justicia por mi hijo. Necesito que me ayuden, no he podido ir a ver a mi hijo, tengo pocos recursos económicos. Él se fue con un sueño de convertirse futbolista profesional, allá no cuenta con nadie, solo está con los amigos que lo reconocen”, aseguró la madre en un video publicado por Red+ Noticia.

Además, pidió ayuda al Gobierno Nacional de Colombia, para que pueda viajar al país centroamericano para estar pendiente del estado de salud de su hijo. Al igual que suplicó justicia contra las personas que hicieron que su hijo estuviera en grave estado de salud en la clínica ‘Santo Niño de Atocha.

“Pido justicia a las autoridades mexicanas por lo que hicieron a mi hijo. Pido ayuda al Gobierno de mi país para que me ayuden a salir e ir en busca de mi hijo. Él está solo allá”, finalizó Ana Jackeline Salas.

#Internacional | El joven Ander Jafeth Salas sigue hospitalizado y en estado crítico por una brutal golpiza al celebrar un gol. Ana Jackeline Salas, madre del futbolista colombiano, confirmó en Red+ Noticias que su hijo viajó a ese país para buscar el sueño de convertirse en… pic.twitter.com/uiaq2zAkSu — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 11, 2023

Ander Salas, futbolista colombiano brutalmente golpeado México

La víctima de este nuevo acto de violencia es Ander Jafeth Mejía, de 22 años, un colombiano que vive en México y que se encuentra en estado crítico tras la fuerte golpiza que recibió al momento de celebrar un gol el pasado miércoles 6 de septiembre. El joven se encuentra internado en el centro hospitalario llamado Santos Niño de Atocha.

Por medio de un videoaficionado, se puede observar como el joven colombiano trata de protegerse de los fuertes golpes que le propinaban los rivales, quienes al parecer desataron la furia con el colombiano por la forma que celebró un gol. Sus compañeros de equipo tratando de evitar la pelea, pero no pudieron hacer mayor cosa.

El estado de salud del joven se dio a conocer por medio de su madre, que en conversaciones con el diario regional El Pilón, afirmó que está haciendo todos los posibles para que los entes de control le den la documentación necesaria para poder estar su hijo, puesto que ella se encuentra en territorio nacional.

Le puede interesar: Jugador colombiano quedó en estado de coma tras fuerte golpiza por celebrar un gol en México: video