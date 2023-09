¿James inconforme en la FCF? Amaranto Perea reveló la situación del cucuteño

Luego de la victoria de la Selección Colombia contra su similar de Venezuela en la ciudad de Barranquilla, se comenzó a rumorar que James Rodríguez no estaría muy contento con su poca participación en el combinado nacional, puesto que tan solo disputó 15 minutos en el juego contra la ‘Vinotinto’.

Ante los rumores presentados por la situación de uno de los referentes del combinado nacional, Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, se refirió al cucuteño, dejando claro que el ‘10’ ha tenido la mejor actitud durante la presente convocatoria y ha entendido de buena forma su nuevo rol dentro del combinado nacional.

“James Rodríguez está espectacular. La convivencia ha sido maravillosa como cualquier jugador. Más con lo que es él, seguro que quisiera tener más minutos, pero entiende que era importante que otros compañeros salieran en el primer partido y nos alegra todo lo que él ha hecho y como ha venido integrándose”, aseguró Amaranto Perea.

Además, afirmó que las versiones de algunos medios de comunicación son totalmente falsas, puesto que el jugador de São Paulo se muestra contento dentro de la plantilla y tiene los mismos deseos de aportar dentro del terreno de juego.

“Además, está mandando mensajes de apoyo a los compañeros y eso nos encanta. Por ahí salió en algún medio que estaba inconforme y yo no lo he notado, no he visto eso. Querrá jugar como cualquiera, pero lo veo enfocado”, finalizó el exjugador de la Selección Colombia y ahora asistente técnico del equipo cafetero.

Amaranto Perea preocupado por el estado de la cancha en Chile

Por otro lado, el asistente técnico de la Selección Colombia se mostró preocupado por el estado de la grama del estadio Monumental de Chile, puesto que se han dado a conocer imágenes donde se puede ver el mal estado del gramado, luego de algunas complicaciones climáticas que ha tenido el país durante los últimos días.

“Quiero expresar la preocupación que tenemos por el estado de la cancha, no genera garantías para una competencia como esta, para nosotros y para ellos, nos preocupa la integridad de todos. Ya nuestra Federación se comunicó a FIFA y Conmebol expresando su preocupación. Nosotros intentaremos adaptarnos a la cancha... Es un estado de preocupación que los chilenos también deben tener. Hemos visto la cancha y es un riesgo. Queremos que haya garantías para todos los futbolistas", finalizó Amaranto Perea.

