Luis Díaz recibió malas noticias previo al juego contra Chile: su hermano sufrió un accidente

A pocas horas de que ruede la pelota en Chile para el juego entre la ‘Roja’ contra la Selección Colombia, Luis Díaz, jugador del combinado nacional, recibió una mala noticia, puesto que se informó que Roller Díaz, hermano del guajiro, tuvo un fuerte accidente de tránsito en las calles de la Guajira.

Según los primeros reportes, los hechos se presentaron en la tarde-noche del lunes 11 de septiembre en cercanías de Barrancas, Guajira. El hermano del jugador de la Selección Colombia iba en su moto y sufrió el incidente, el cual resultó gravemente herido, haciendo que varias personas lo trasladaran a un centro asistencial.

Hasta el momento no se conocen las causas del accidente que dejaron gravemente herido a Roller Díaz. Sin embargo, por medio de las redes sociales se dieron a conocer las imágenes de las afectaciones que tuvo el hermano del jugador del Liverpool, lo que alarmó a Luis Díaz y todo su círculo cercano.

“El hermano del crack guajiro Luis Díaz sufrió un accidente de tránsito en el municipio de barrancas, cuando se movilizaba en una motocicleta. Roller Díaz tuvo una cortada en su cabeza y fue trasladado de urgencias para una clínica en el municipio de San Juan del Cesar”, aseguró un medio local.

#Barrancas El hermano del crack guajiro Luis Díaz sufrió un accidente de tránsito en el municipio de barrancas, cuando se movilizaba en una motocicleta. Roller Díaz tuvo una cortada en su cabeza y fue trasladado de urgencias para una clínica en el municipio de San Juan del Cesar. pic.twitter.com/x7ouqzIU5o — Diario La Guajira (@DiarioLaGuajira) September 11, 2023

El primer reporte de los médicos dio a conocer que el Roller Díaz se encuentra fuera de peligro tras el accidente, sin embargo, debe seguir bajo revisión médica por culpa de los fuertes heridas que tuvo en su cabeza y rodilla, lo que lo dejará internado en la clínica por algunos días.

Hasta el momento, Luis Díaz ni ningún miembro de la familia se ha pronunciado sobre lo acontecido con Roller Díaz.

La velocidad de Luis Díaz, la clave de la FCF

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo apenas dio muestras de buen funcionamiento frente a los venezolanos.

Díaz, extremo del Liverpool inglés, está llamado a ser la figura colombiana en el largo camino hacia Norteamérica.

Aunque no anotó, pintó la cara de sus rivales con una que otra magia.

Frente a Venezuela, Lorenzo vio a un equipo en crecimiento. "Uno crece cuando gana, no cuando pierde porque aprende qué hacer para no perder, pero no crece", analizó.

Pero tenemos "mucho que mejorar ante Chile, sobre todo la salida y las triangulaciones, que tienen que ser más precisas", agregó el estratega.