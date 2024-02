Juan Carlos Osorio es el centro de las críticas en Brasil: fuerte polémica por sus decisiones

Uno de los grandes movimientos que se presentaron en el mercado de fichajes de este lado del mundo fue la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo de Atlético Paranaense, equipo brasileño que tendrá como objetivo realizar una buena presentación en la Copa Sudamericana y pelear el título nacional.

Ante la llegada del entrenador colombiano al fútbol brasileño, la prensa de este país ha estado expectante al trabajo que pueda realizar el exentrenador de la Selección de México, pues para muchos, la llegada de Osorio a la Liga de Brasil es un plus que le puede dar el entrenador al balompié de este país.

Juan Carlos Osorio es criticado en Brasil

Sin embargo, y según reporta la prensa de Brasil, Juan Carlos Osorio ha comenzado a revolucionar a los medios de este país, quienes han criticado fuertemente al colombiano por su constante rotación en la nómina de Atlético Paranaense y que ha desatado un sinfín de comentarios entre todos los involucrados del fútbol ‘carioca’.

“Definitivamente, Juan Carlos Osorio no es un amante de lo trivial. Tras un mes al frente del Athlético, el técnico ya lo ha dejado claro: las formaciones y alineaciones cambian según las necesidades y particularidades de cada partido. Además de intercambiar piezas, ha invertido en improvisaciones, con jugadores actuando en nuevos roles”, aseguró Globo Esporte sobre Juan Carlos Osorio.

Vale mencionar que no es la primera vez que Juan Carlos Osorio es criticado por la forma de rotar la nómina en los diferentes juegos, pues vale mencionar que el estratega tuvo algunos problemas en la ciudad de Cali al momento que dirigía al América de Cali, donde tuvo un pobre rendimiento durante su estadía en la ‘Sucursal del Cielo’.

Palabras de Juan Carlos Osorio al momento de presentación

El pasado sábado 6 de enero, Juan Carlos Osorio fue presentado como nuevo entrenador de Atlético Paranaense. En medio de la presentación, el estratega colombiano aprovechó la oportunidad para hablar sobre las negociaciones con el cuadro rojinegro.

“Fue algo muy privado, me sorprendió porque era fin de año e inicialmente la conversación con el presidente estaba pactada para el 31, no fue así y la hicimos el 2. Fue muy positivo para ambas partes. Una reunión, la oferta y firmé (…) Siempre he dado oportunidades a los jugadores base, intentaré mezclarlas. No entramos en esos detalles sobre refuerzos. Personalmente, creo que hay posiciones en todo el mundo en las que es muy difícil encontrar jugadores”, finalizó el entrenador.