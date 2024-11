"Más grande no puede ser": 'Juanfer' ayudó a dos hinchas de Racing y rompieron en lágrimas

Este sábado 23 de noviembre, Racing enfrentará a Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana 2024. Todos los ojos del fútbol estarán puestos en Juan Fernando Quintero, quien espera liderar al equipo de Avellaneda a su primer título internacional en 36 años. El volante antioqueño, de 31 años, demostró toda su grandeza y ayudó a dos hinchas que tuvieron problemas con sus boletas.

'Juanfer' es el gran referente del equipo que dirige Gustavo Costas y sus dos goles contra Corinthians fueron indispensables para acceder al partido cumbre. El exjugador de Junior de Barrnquilla ha tenido que afrontar una serie de problemas familiares; sin embargo, siempre ha 'dejado la piel' por su camiseta. Este profesionalismo y entrega es agradecido por la hinchada de la 'Academia'.

Pues bien, un padre llegó a Asunción con su hijo para ver este duelo. Sin embargo, les cancelaron sus entradas que pues estaban ubicadas en el sector de Cruzeiro. Quintero se enteró de esta lamentable historia y no dudó en intervenir.

"Venimos de Ezeiza, 36 horas de viaje, la estamos pasando mal porque me cancelaron las entradas porque la vendieron del lado de Brasil y no tengo nada, la verdad que esto es como Gustavo Costas, yo soy de muy chico hincha de Racing. A todo lado lo seguimos a Racing y estoy muy triste, porque la pagué, pero nadie te da bola acá. Esto no es plata, es un sentimiento, lo que se vive con él y ahora está pasando esto, no poder llegar a verlo", explicó el seguidor en los micrófonos de 'ESPN'.

¿Qué dijeron los hinchas de Racing sobre Juan Fernando Quintero?

"El representante de 'Juanfer' nos dio la entrada, más grande no puede ser ese muchacho, es lo más grande que hay. Ojalá nos llevemos el campeonato, para mí es muy importante disfrutarlo con mi hijo. 'Juanfer' lo grande que sos, el corazón que tenés, a pesar de todos los problemas que tuviste que le pusiste el pecho a Racing. Sos enorme pibe, ojalá algún día pueda darte un beso y abrazo, te quiero mucho sin conocerte. Sos un hijo más para mí, te amo querido, gracias", fueron las palabras del seguidor de la 'Academia'.

Emotivo video de los hinchas que recibieron la ayuda de Juan Fernando Quintero