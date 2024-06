¿Juan Fernando Quintero regresará al FPC? Club estaría en negociaciones

Durante las últimas semanas se ha generado un fuerte rumor en todo el fútbol colombiano, luego de que se diera a conocer que Juan Fernando Quintero, actual jugador de Racing, estaría mirando alternativas para volver al FPC, esto teniendo en cuenta los problemas familiares que tendría el volante antioqueño.

Ante los fuertes rumores, varios equipos del fútbol colombiano se pusieron en contacto con el jugador para preguntar sobre su situación actual, lo que ha hecho que varios medios de comunicación comiencen a vincular el nombre de Juan Fernando Quintero con un posible regreso al balompié nacional.

Independiente Medellín interesado en Juan Fernando Quintero

Uno de los equipos que estaría seriamente interesado en Juan Fernando Quintero sería el Independiente Medellín, club de los amores del volante y quien al parecer ya habría iniciado contacto con el jugador de Racing para que llegue la próxima temporada al cuadro ‘poderoso’, el cual va a disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, las directivas del Independiente Medellín ya tuvieron un contacto con el jugador antioqueño. Sin embargo, hasta el momento el acuerdo está muy lejos de darse, teniendo en cuenta las diferencias económicas que hay entre las partes.

“Hay un 85, 90, 95 por ciento que NO sea jugador del Medellín (…) JuanFer quiere, es hincha, le gusta el equipo, tiene una amistad real con los directivos del Medellín que no es de intereses. Entiendo al club y al jugador. El club lo ha intentado y el jugador ha expresado sus demandas, pero no hay acuerdo. Aquí es importante la salud económica de ambos. Tienen que ser responsables”, aseguró el periodista en mención.

Independiente Medellín haría un segundo intento por Juan Fernando Quintero

A pesar de estar alejados en los números, se ha dado a conocer que las directivas del Independiente Medellín harían un segundo esfuerzo por contratar a Juan Fernando Quintero para la segunda temporada. Se espera que en los próximos días, Juanfer de pistas de lo que será su futuro deportivo.