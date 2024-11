‘JuanFer’ dejó la puerta abierta a su regreso al Junior, pero puso una condición

Juan Fernando Quintero, actual campeón de la Copa Sudamericana con Racing de Argentina, ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados del Junior de Barranquilla con sus últimas declaraciones en las que dejó las puertas abiertas para un posible regreso al equipo ‘tiburón’ después de su controversial salida.

El habilidoso mediocampista se coronó campeón de la Copa Sudamericana el pasado sábado y dos días después habló con ESPN Colombia acerca de lo que fue su título con Racing de Avellaneda, pero no quiso dejar pasar la posibilidad de regresar al FPC luego de lo que fue su mal paso por el Junior de Barranquilla.

Quintero vistió los colores rojiblancos durante seis meses y su paso realmente no fue como se esperaba, sin embargo, su enorme talento hace ilusionar a los hinchas con su posible regreso y respecto al FPC señaló que: “Voy a decir la verdad, a mí me encanta Colombia (...) uno nunca cierra las puertas a nadie. Yo vivo eternamente agradecido con Nacional, obviamente mi vínculo es con Medellín y Envigado me dio mis primeros pasos en el fútbol”.

“Con Gamero, con Gustavo (Serpa) siempre hablo, es muy difícil de negociar, es un tipo de 100 puntos. En su momento se dará el día que tenga que volver”, indicó sobre Millonarios.

Acerca de volver y jugar con Falcao en Millonarios, el mediocampista dijo: “No, pero que más quiere si Mackalister se las pone todas”, dijo entre risas.

Finalmente, sobre su regreso a Junior, el volante creativo señaló: “Sería muy bueno volver a Junior, pero ya saben si quién”, haciendo referencia al entrenador que tuvo en aquel momento Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, con quien no tuvo una gran relación en la institución.

“A mí a Junior no me llevó la plata sino el cariño de la gente, por más de todo lo que se habló, yo quería estar en el país y sentirme querido y respetado”, sentenció mediocampista nacido en Medellín.