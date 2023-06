Juan Moreno: "Medellín no tiene nada que perder, el estar eliminados los hace más peligrosos"

Este sábado 17 de junio, Millonarios "se juega gran parte del semestre". Esas fueron las palabras de Juan Moreno, quien tendrá que suplir la vacante que dejó Ávaro Moreno (convocado a la Selección Colombia) y proteger el arco 'embajador' en el último partido de los cuadrangulares, contra Medellín.

Moreno está consciente de la relevancia que tiene este duelo, el cual arrancará a partir de las 5:15 p.m. (hora de nuestro país), en El Campín. El canterano de los 'azules' está preparado para asumir este importante reto.

"Es un partido para nosotros bastante importante, para nuestra hinchada, para nuestro cuerpo técnico. Nos jugamos gran parte del semestre. Yo he estado muy tranquilo por el trabajo que se ha venido haciendo en lo personal. Las veces que tuve la oportunidad de jugar, afortunadamente, las cosas salieron bien. Esperamos que mañana (sábado) no sea la excepción", e el arquero antioqueño en conversaciones con NoticiasRCN.com.

Moreno ha atajado en siete partidos en la presente temporada. Al de Apartadó le convirtieron seis goles y dejó dos vallas invictas.

"Estamos tranquilos, contentos por la oportunidad y esperamos celebrar el paso a la final. Todos estos días he tratado de estar lo más tranquilo posible. Los comentarios son muy positivos hacia mi persona, estoy muy agradecido con toda la gente de Millonarios porque el cariño que he recibido, a pesar de que he tenido partidos malos, siempre ha sido de lo mejor", agregó 'Juanito'.

Sobre la derrota contra el Chicó

"Lo que pasó en Tunja (Millonarios perdió 2-1 contra Boyacá Chicó) nos dolió muchísimo a todos porque queríamos anticipar nuestra clasificación, no se nos dio y la gente que nos acompañó sabe que siempre tratamos de ir adelante. Esperamos que este sábado sea el momento y que podamos sacar el partido contra Medellín adelante", señaló el arquero, de 23 años.

El 'arma' más peligrosa del DIM

"El estar eliminados los hace mucho más peligrosos, Medellín no tiene nada que perder, siempre que ha venido a Bogotá nos ha jugado 'mano a mano'. Nosotros hemos estado estudiándolos. EL partido pasado no jugaron con gran parte de su equipo titular. Trataremos de estar lo más precavidos posible, esperemos que nos salgan las cosas de la mejor manera", concluyó.