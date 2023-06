Juan Pablo Vargas no ha "cumplido el ciclo en Millonarios", pero podría dar "un paso al costado"

Millonarios está afrontando un tramo sensible en la temporada. El cuadro 'embajador' necesita sumar contra Medellín para reclamar un 'tiquete' a la gran final; y debe obtener un buen resultado contra Defensa y Justicia, en condición de visitante, para mantener la ilusión en la Copa Sudamericana. A parte de estos imperativos cruces, las directivas 'azules' tienen que asegurar a sus estrellas y extenderles el contrato, para que Alberto Gamero no pierda su base de jugadores.

Una de las figuras que pretende 'blindar' Millonarios es Juan Pablo Vargas. El contrato con el central costarricense expira el próximo 31 de diciembre y aún no se ha llegado a un acuerdo para prolongarlo.

El exdefensor de Deportes Tolima tiene la intención de seguir en las toldas capitalinas y lograr su anhelado título liguero. Cabe resaltar que en este momento, Vargas esta representando a Costa Rica por lo cual el entrenador samario no lo tendrá disponible para los duelos mencionados anteriormente.

"No he cumplido mi ciclo"

"No siento que haya cumplido mi ciclo en Millonarios porque eso sería desprestigiar al club y lo que es. Obviamente estamos en temas de la renovación del contrato y qué situaciones se pueden dar, pero no hay nada establecido aún. Si me quedo y si sigo en Millonarios voy a ser muy feliz ahí, la gente creo que me quiere bastante, que me ha mostrado mucho su apoyo”, empezó diciendo Vargas, en una conversación con 'Deportes Repretel'.

¿Dará un 'paso al costado'?

El jugador nacido en Sarchí (Alajuela), de 28 años, generó incertidumbre respecto a su futuro deportivo, pues señaló que podría 'cambiar de aires'.

“Si tengo que dar un paso a otro lado, lo haré con la misma ilusión desde el primer día que empecé a jugar fútbol. La intención de Millonarios es renovarme y están haciendo un sacrifico enorme", concluyó el defensor mundialista.