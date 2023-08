Juan Pablo Montoya eligió los tres mejores deportistas de Colombia y no nombró un solo futbolista

Han sido varios los deportistas que han traído alegrías a los colombianos. Con sus triunfos, los atletas han logrado conseguir importantes títulos o reconocimientos a nivel internacional y mundial para llenar de orgullo al país, sin importar la disciplina que practiquen.

Uno de estos deportistas es el piloto Juan Pablo Montoya, el colombiano con mayor éxito en la escena del automovilismo mundial. A comienzos de la década de los 2000, Montoya hacía madrugar a todo un país para verlo corriendo en Fórmula 1, donde pilotó los monoplazas de Williams y McLaren, dos de los equipos más importantes de la historia de ese deporte.

Recientemente, Montoya estuvo en Colombia, donde dio una entrevista a la revista Semana, en la cual habló de diversos temas que generaron discusión.

Montoya eligió los mejores deportistas de Colombia

Una de las declaraciones de Juan Pablo Montoya que dio de que hablar fue su escogencia de los mejores deportistas en la historia de Colombia. El país ha tenido múltiples éxitos en diferentes disciplinas, pero el piloto eligió a tres atletas que ganaron importantes títulos, y ayudaron a que la bandera tricolor se ondeara en lo más alto de un podio.

Montoya eligió como los tres mejores deportistas de Colombia a Egan Bernal, Mariana Pajón, y a él mismo.

"Por lo que he hecho, me meto. Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica", sostuvo Montoya en la entrevista.

En su carrera, Montoya fue campeón de la Fórmula Cart, lo que hoy es conocido como IndyCar, y en Fórmula 1, ganó un total de siete carreras, incluyendo el Gran Premio de Mónaco, la carrera más prestigiosa de la categoría. Sumado a esto, ganó prestigiosas carreras como las 500 Millas de Indianápolis, y las 24 horas de Daytona.