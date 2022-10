Juan Sebastián Molano se quedó con la segunda etapa del Tour de Langkawi

Juan Sebastián Molano sigue dando alegrías a nuestro país, pues luego de quedarse con la victoria de la última etapa de la Vuelta España, ahora el colombiano logró imponerse en la segunda etapa Tour de Langkawi que se disputa en Malasia, ya que fue el más rápido en los metros finales de la competencia.

La segunda etapa de la competencia internacional tuvo un recorrido de 178.9 kilómetros, el cual paso por las localidades Kuala Klawang y Raub, haciendo que los pedalistas tuvieran que pasar tres ascensos de segunda categoría, que dejó a los escaladores sin brillar, pues los intentos de fuga fueron alcanzada por el pelotón principal.

Ya en los 300 metros finales, el pedalista colombiano, encontrando un hueco entre las vallas y un rival, logrando sorprender a los competidores que peleaban por la etapa, pues el bogotano fue el más rápido y venció a al australiano Craig Wiggins y al ruso Gleb Syritsa, quienes quedaron segundo y tercero correspondientemente.

Tras finalizar la etapa, el colombiano habló con los medios de comunicación sobre el recorrido de la competencia, mostrando su felicidad por tener una victoria en unas de las vueltas del ciclismo internacional.

“Estoy muy feliz de que después de una temporada difícil todavía tengo un buen nivel de forma. Ha sido un fin de año largo con la Vuelta y los Campeonatos del Mundo, por lo que encontrar todavía la forma es algo muy satisfactorio”, agregó el corredor de UAE Team Emirates.

Por ahora, la clasificación general tiene a Gleb Syrtisa del Astana como líder, a tan solo ocho segundos de Erlend Blikra del Pro-X Cycling Team y del alemán Max Kanter quien es corredor del Movistar.

Juan Sebastián Molano left it late to take the win on stage 2 of the #TourdeLangkawi. However, controversy has arisen after the Colombian appeared to shove another rider in the final few hundred metres of the stage.



