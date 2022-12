Se resuelve su futuro: Quintero no seguiría en River Plate y ya habría elegido su destino

"Todos tenemos muchas ganas, pero la realidad es otra". Con esa lapidaria frase, Juan Fernando Quintero retrató su situación con River Plate, con el que termina contrato el próximo sábado y todo indica que no hay luces para su renovación.

Tanto los directivos del club, como Martín Demichelis y el propio jugador, eran optimistas para llegar a un acuerdo y así iniciar sin sobresaltos la pretemporada el próximo martes 3 de enero, cuando la delegación del equipo viaje a Estados Unidos para preparar la primera campaña desde 2014 sin Marcelo Gallardo como entrenador.

Para continuar, River debe ejecutar la opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% de los derechos del 'Juanfer' o 4 millones por el 100%. En eso no hay problema, sino en el salario del colombiano, quien también ha reducido sus pretensiones al máximo con tal de quedarse en el elenco argentino.

Pero la dificultad pasa por la compleja situación económica de Argentina, pues para hacer frente a la crisis, el presidente Alberto Fernández prohibió el giro de dólares a cuentas del exterior, una modalidad que utilizaban los clubes de ese país para pagarle a sus mejores jugadores, dado a que consignarles en dólares en Argentina sería imposible porque la taza de cambio es casi el doble a la del extranjero.

Así las cosas, salvo un milagro, Juanfer Quintero no seguirá más en River Plate, en donde ha mostrado su mejor versión futbolística y en donde es casi un ídolo por el recordado golazo a Boca Juniors en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018.

Con ese panorama, el antioqueño decidirá su siguiente destino con las ofertas que tiene sobre la mesa y entre las que resalta una de Flamengo. De hecho, desde Brasil informan que JFQ estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con el 'mengao' y que solo faltaría que se agote del todo la opción de seguir en River para dar el sí al reciente campeón de la Copa Libertadores.

