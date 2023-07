‘JuanFer’ se defendió de las críticas: “Yo no fui a robar a Junior como se especuló”

Juan Fernando Quintero habló por primera vez con la prensa después de su comentada salida del Junior de Barranquilla y el mediocampista de la Selección Colombia no tuvo ningún problema con entregar sus razones de su marcha del club rojiblanco.

En diálogo con Win Sports, Quintero rompió el silencio unas horas después de que Hernán Darío Gómez, actual entrenador del Junior, también se refiriera al tema y expusiera el por qué ‘JuanFer’ ya no haría más parte del proyecto para el segundo semestre del 2023 en el club.

A Quintero le han caído cientos de críticas en los últimos días de diferentes aficiones del fútbol colombiano debido al impresionante salario que tenía en Junior y los pocos resultados que le dio al equipo. El mediocampista disputó tan solo siete partidos y marcó un gol en un semestre en el que estuvo la mayor del tiempo lesionado.

De esta manera, el ex River Plate se defendió y fue contundente al asegurar que “Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz. Yo no me traiciono a la hora de jugar fútbol. Una de las cosas por las que yo fui a Junior fue porque el entrenador Arturo Reyes me llamó y siempre lo dije en las entrevistas”, dijo.

Respecto a las maneras de trabajar del ‘Bolillo’ Gómez y lo poco protagonista que se sentía en el actual proyecto del Junior, Quintero no tuvo problema en indicar que simplemente no “encajaba” y por eso tomó la decisión de renunciar.

“Creo que un entrenador o te potencia o te frustra y eso no quiere decir que Hernán Darío sea malo, para nada, lo admiro mucho y siempre se lo dije. Precisamente por la amistad que tenemos merece respeto”, indicó.

“Estamos en el 2023. Escucho decir que los jugadores de hoy en día somos muy complicados, pero no, se quedaron en el 94”. “Hoy en día se trabaja con jugadores de hoy y los del 94 y del 98 no están, se deben acomodar, creo yo”, agregó. “Mi hija hoy tiene 10 años y yo no la trato igual que cuando tenía tres. Los tiempos cambian, es la realidad y hay que avanzar”.

Finalmente, ‘JuanFer’ señaló que respeta toda la historia del FPC, pero que las maneras de trabajo cambian con los años: “Respeto toda la historia del fútbol colombiano y que nos han dejado el camino para nosotros poder recorrerlo. Se lo pueden preguntar a cualquiera de los jugadores históricos qué les he expresado yo cuando me los encuentro. Por algo estamos hoy acá”, concluyó.