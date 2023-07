'Bolillo' reaviva la polémica con 'Juanfer': "Nunca he tenido problema con ningún jugador"

El técnico del Junior de Barranquilla, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, compareció en una rueda de prensa para dar declaraciones respecto a distintos aspectos del equipo. Entre los temas que el entrenador trató, estuvo la salida del jugador Juan Fernando Quintero, después de solo seis meses jugando en Barranquilla.

Muchas versiones han circulado sobre lo que desencadenó la salida del jugador, sin embargo, el técnico salió a declarar lo que, según él, es la verdad del caso.

"La salida de 'Juanfer' es la que yo voy a decir. Cualquier cosa que diga otra persona, o que si él dice distinto. Cualquier vaina que digan, no es verdad", señaló el entrenador.

Añadido a esto, el técnico indicó que, desde que empezó a dirigir, "nunca he tenido problema con ningún jugador".

La verdad de la salida de Quintero

Explicó el entrenador del Junior que en la pretemporada de mitad de año, el equipo jugó dos partidos amistosos en los que Juan Fernando Quintero fue titular.

"Después del partido con el Magdalena me reuní con el grupo y les dije "muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien". Me reuní con el grupo en la mitad de la cancha y les dije que iba a jugar tal, tal y tal, y que Juanfer iba a pasar al otro equipo, y va a trabajar Carlos Bacca en el equipo que va a iniciar este entrenamiento", sostuvo el técnico.

Añadido a esto, 'Bolillo' señaló que habló personalmente con Quintero y le dijo que lo iba a recuperar de a pocos, ya que llevaba cuatro meses sin jugar.

"Al otro día me llama don Fuad (Char) y me pregunta ¿qué pasó con 'Juanfer'? Yo me quedé sorprendido y le dije que no sabía. Le dije que no tenía ningún problema, que siempre habíamos tenido una buena amistad (...) Nunca tuve discusiones con él", remarcó.

