Al detalle: las razones de la salida de ‘Juanfer’ Quintero de Junior

La temporada de la Liga BetPlay 2023-II comenzará recién este fin de semana que viene, pero ya hace unos días se empezó a agitar el ambiente por el periodo de transferencias del fútbol colombiano. Uno de los temas más movidos en este asunto es la sorprendente salida de Juan Fernando Quintero de Junior de Barranquilla.

El jueves pasado se conoció que el jugador tomó la decisión de salir ahora mismo luego de haber tenido diferencias con Hernán Darío Gómez, y el viernes hizo presencia en la sede de entrenamientos para despedirse del cuerpo técnico y sus compañeros.

Ahora bien, lo restante es contar la historia de lo que pasó al interior del Junior para que esta situación se presentara de la noche a la mañana. Todo parecía indicar que Quintero estaba feliz en Barranquilla y con la intención de cumplir su contrato hasta diciembre próximo, pero el panorama tomó un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos.

Según varias versiones de prensa, Quintero se habría molestado por haber sido suplente en los últimos amistosos, algo que 'Juanfer' protestó por considerar tener una calidad superior a los demás y por estar apto en lo físico para ser titular. Sin embargo, también se filtró la versión desde el club.

Carlos Antonio Vélez explica salida de Quintero de Junior

Carlos Antonio Vélez aprovechó su cuenta de Twitter para revelar detalles de la salida de Quintero de Junior. Según él, desde la institución le comentaron que el detonante habría sido la alta opción de compra había para ejecutar a plazo máximo en diciembre.

"La versión de Junior (no oficial, pero verificada): JF Quintero quería que le comprara el pase. 1.5 M de dólares. Renovación de contrato, que, al precio actual, serían unos 4.5 M más por tres años. En 6 meses jugó 7 partidos (mucho tiempo lesionado) Lo que suponía un costo por juego de más o menos 450 millones de pesos. Se hizo el esfuerzo, pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo que aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables", reveló el comentarista del Canal RCN.

Por su parte, y en sintonía con las demás versiones, Vélez dijo que por el lado del jugador conoció que la decisión se debió a diferencias con 'Bolillo' Gómez, pero también a que 'Juanfer' considera que Junior no está para ganar títulos ni para ser protagonista, y su deseo ahora mismo es estar en un equipo que destaque, además que tampoco tendría un lugar de privilegio dentro de la plantilla del 'tiburón'.

“La versión de JF Quintero… Serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree que en Junior no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”, añadió.

Por último, Carlos Antonio Vélez dejó ver su opinión de toda esta novela y se mantuvo en que Junior hizo bien en no cumplir las exigencias de Quintero, que para él no era congruentes con la realidad deportiva del jugador, ya que la respuesta física no ha estado a la altura de su calidad y de lo que se espera que dé en el equipo barranquillero.