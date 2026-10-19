Jugador del Deportivo Cali sufrió dura lesión tras duelo ante Junior: Dudamel confirmó fractura

Deportivo Cali no logró pasar del empate ante Junior de Barranquilla en el juego de este domingo en el estadio de Palmaseca. El equipo de Rafael Dudamel no pudo aprovechar la localía ni el hombre de más tras la expulsión de Francisco Fydriszewski y el juego quedó igualado sin goles.

Tras este resultado, el técnico venezolano confirmó una dura noticia para el plantel y es que uno de sus jugadores se perdería lo que resta de temporada por una dura lesión. Se trata de Fabián Viáfara, quien jugó los 90 minutos pero acabó con problemas en uno de sus brazos.

¿Qué le pasó a Fabián Viáfara?

En rueda de prensa, Dudamel confirmó que el lateral de 34 años sufrió una fractura en el antebrazo y de acuerdo a las primeras valoraciones médicas, tendrá que ser sometido a un proceso quirúrgico para avanzar en su recuperación.

Tras finalizar el encuentro, el jugador fue trasladado a un centro médico en ambulancia para adelantar el proceso médico. Habrá que esperar al comunicado oficial del departamento médico del Cali para conocer el tiempo de incapacidad, pero se espera que sean alrededor de unas 6 semanas por fuera de las canchas.

Lesiones en Deportivo Cali