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"Somos bicampeones así les duela": jugador de Junior explotó tras eliminación

Tras el empate de Junior ante Deportivo Cali en Palmaseca, el equipo dejó escapar la última posibilidad matemática de clasificar.

Junior Deportivo Cali rueda de prensa
FOTO: Dimayor

Ángel Ballén

octubre 19 de 2026
07:13 a. m.
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Junior de Barranquilla nuevamente dejó puntos en el camino y las cuentas ya no le alcanzan para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. El equipo tiene 12 puntos y quedan 15 en disputa, por lo que máximo llegarían a 27 unidades en esta primera fase.

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El actual bicampeón visitó a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca con la última esperanza de defender el título, pero no pasaron de un empate sin goles, por lo que se despidieron de las posibilidades de llegar a cuadrangulares.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Sebastián Viera habló tras los malos resultados conseguidos bajo su gestión y fue autocrítico con la situación. "Todo eso queda en nuestro interno para tratar de mejorar para el año que viene".

Juan David Ríos explotó tras la eliminación

Junto a Viera, Juan David Ríos también estuvo presente en la rueda de prensa, donde recordó que el equipo viene de ganar dos títulos de forma consecutiva y manifestó que esa historia no se borrará por un mal semestre de Junior.

Estamos muy dolidos porque teníamos equipo para clasificar, pero también recordar que somos bicampeones, hace dos meses estábamos alzando la copa. No se puede vivir de recuerdos, pero sí recordarle a todo el mundo que ahora solo va a salir un campeón y el resto van a seguir sufriendo.

Ríos fue cuestionado posteriormente tras esta respuesta al manifestar que la hinchada no está conforme con la eliminación, a lo que respondió. "Somos bicampeones, así les duela. Nosotros dejamos una historia en el fútbol colombiano y aunque nadie vive de esos recuerdos, pero hay una realidad".

Tras estas picantes declaraciones, respondiendo a las burlas de los hinchas de otros equipos, Ríos se disculpó con los hinchas de Junior, manifestando que un equipo de ese calibre no puede quedar eliminado en el todos contra todos.

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