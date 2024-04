César Farías en el ojo del huracán por polémica revelación de periodista: “Estamos reventados”

Durante la última semana, César Farías y el América de Cali han sido el centro de las discusiones de los programas deportivos en Colombia, esto teniendo en cuenta el fracaso que tuvo el entrenador venezolano con el cuadro escarlata en el primer semestre, generando dudas en las directivas del cuadro caleño para el siguiente torneo.

Ante los resultados obtenidos en la presente temporada y los cuestionamientos de los periodistas, César Farías ha dejado siempre la puerta abierta para salir del América de Cali, esto siempre y cuando las directivas del club deciden desistir de los servicios del entrenador.

Fuertes señalamientos en contra de César Farías

Ante la incertidumbre que ha generado la continuidad de César Farías en el América de Cali, en las últimas horas, se dio a conocer una fuerte confesión que hace que el entrenador esté en el ojo de huracán, esto teniendo en cuenta la información que se filtró fue dada por “referente” del equipo escarlata.

Según dio a conocer Julián Céspedes, periodista de Win Sports, los jugadores del América de Cali estarían inconformes con el trabajo de César Farías, esto teniendo en cuenta la información que dio un jugador de la plantilla del América de Cali, quien aseguraba que el estratega los tenía “reventados”.

“Herramientas hay, que no se sepan utilizar, es diferente. Ese man (Farías) nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión con Tulio", fueron las palabras del periodista en medio del programa Saque Largo.

Tras la noticia, los compañeros del programa saltaron inmediatamente por las palabras, preguntando si la información era fake. Sin embargo, el periodista de la ciudad de Medellín se mantuvo en sus declaraciones, pues aseguró que es una fuente con la que ha hablado en varias oportunidades.

César Farías habló de su continuidad en el América de Cali

En rueda de prensa postpartido contra Independiente Santa Fe, César Farías fue cuestionado sobre su posible salida del América de Cali, esto teniendo en cuenta la eliminación de la Copa Sudamericana y la no clasificación a los cuadrangulares finales del rentando nacional en el primer semestre.

“Todo depende de la directiva, soy un profesional de esto, entiendo cada paso que se da y yo no vine a generar ningún tipo de inconveniente al América, vine porque estaban en una situación difícil, trabajamos con honestidad. Todo esto tendrá una reflexión”, aseguró el entrenador.