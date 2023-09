Julián Quiñones se olvidó de Colombia y ya vistió la camiseta de la Selección de México: imágenes

La discusión por Julián Quiñones en el fútbol colombiano llegó a su final. Luego de varias semanas de incertidumbre sobre el futuro del delantero, se dio a conocer que el jugador del América de México rechazó la oportunidad de representar la Selección Colombia por vestir la camiseta del país mexicano.

Pues bien, a pesar de que Julián Quiñones no fue convocado por el estratega mexicano para esta fecha FIFA, el jugador colombiano no quiere perder tiempo y por medio de un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol se informó que el delantero del América estará bajo las órdenes de Jaime Lozano en las sesiones de entrenamiento, pero no hará parte de la lista de jugadores para diputar los compromisos amistosos.

Ante la gran noticia entregada por la junta directiva de la Federación de México, el delantero no dudo en mostrar su felicidad por representar al país que lo vio nacer como futbolista y por medio de una imagen lució los colores de la ‘tri’, dejando claro que siempre fue la prioridad en su carrera deportiva.

“Julián Quiñones ya luce los colores de la Selección de México. Entrenará con el Tri de Jaime Lozano, pero no estará en los partidos amistosos en Estados Unidos”, fueron las palabras del periodista mexicano que dio a conocer la fotografía.

Julian Quiñones ya luce los colores de la Selección de México 🇲🇽



Entrenará con el Tri de Jaime Lozano, pero no estará en los partidos amistosos en Estados Unidos



📸 Atlas Toda la Vida pic.twitter.com/KPkzWQnIOj — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 4, 2023

Vale mencionar que la Selección de México sigue preparando lo que será el compromiso frente Australia y Uzbekistán en territorio de Estados Unidos, los cuales se van a disputar el próximo 9 y 12 de septiembre respectivamente.

Entrenador de México habló de Julián Quiñones

Por su parte, Jaime Lozano, entrenador de la Selección de México, hizo referencia a la situación que está viviendo el colombiano en México, dejando claro que ha realizado una excelente temporada, pero que tiene que seguir demostrando su nivel para que sea llamado al equipo nacional en las Eliminatorias CONCACAF.

“Julián es mexicano, Julián quiere jugar para México, ya hablamos con él. Él quiere jugar para México, se siente identificado por la gran oportunidad de vida y profesional que le ha dado México. Si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional, y el día que sea convocado lo demuestra, pues por qué no, tiene las posibilidades como cualquier otro, se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Tiene las puertas abiertas como cualquier otro mexicano”, aseguró en rueda de prensa el entrenador.

