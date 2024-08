¿Julio Avelino Comeñasa está cerca de volver al Junior de Barranquilla?

La eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores a manos de Colo Colo ha generado todo tipo de comentarios en el entorno del equipo tiburón. Uno de lo que más ha tomado fuerzas es la posible salida de Arturo Reyes, quien ha sido muy criticado por la hinchada, quienes piden a gritos la renuncia del entrenador samario.

Durante los últimos días, se dio a conocer que las directivas del cuadro tiburón estarían mirando alternativas de entrenador, lo que hizo que el nombre de Julio Avelino Comesaña, entrenador uruguayo, vuelva a sonar en la capital del Atlántico, pues para nadie es un secreto que el DT es uno de los más queridos por la hinchada, teniendo en cuenta lo realizado con el club.

Julio Comesaña contundente sobre su posible regreso al Junior

En medio de los fuertes rumores que han nacido en la capital del Atlántico, Noticias RCN se comunicó con Julio Avelino Comesaña, quien fue contundente sobre el cuestionamiento y la posibilidad de volver a dirigir al Junior de Barranquilla por decimoprimera vez, volviendo a ser el salvador de la institución.

“Yo no habló de lo que no ha sucedido. A mí me relacionan con otros equipos. Si soy sincero a mí ni me han llamado, el día que me llamen, yo miraré para qué me llaman y mirar si yo puedo cumplir con las responsabilidades que tenga el Junior o cualquier otro club (…) Entonces a mí no me han ofrecido nada y tampoco estoy acá sentando esperando que alguien se vaya para ir”, inició diciendo Julio Comesaña.

Además, el entrenador uruguayo dejó claro que este momento es importante para que las directivas, pues, deben tomar decisiones con calma y no apresurarse por lo que ha sucedido en los últimos compromisos.

“Esto es una situación del club que tienen que manejar con tranquilidad. Estamos en agosto y tenemos que dejar que avance el torneo local y esperar los dirigentes miraran el proyecto en que va”, finalizó el exentrenador del Independiente Medellín.

Entrenadores que estarían en el radar del Junior de Barranquilla

Según dio a conocer Melissa Martínez, periodista de ESPN, las directivas del Junior de Barranquilla estarían mirando la posibilidad de contratar a César Farias, entrenador venezolano que ya estuvo en el radar del cuadro tiburón en el anterior mercado de fichajes. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ningún contacto con el DT.

Cabe recordar que Fuad Char, máximo accionista del Junior, afirmó que hasta el momento Arturo Reyes se mantiene en el cargo de entrenador.