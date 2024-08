"La gente no es boba", Julio Comesaña lanzó fuerte mensaje tras el fracaso de Junior en Libertadores

El pasado martes 20 de agosto, Junior se despidió de la Copa Libertadores al caer en manos de Colo Colo de Chile. En su casa, el conjunto de Barranquilla no pudo con el poderío del equipo austral y perdió por 2-1.

La dolorosa eliminación en Copa Libertadores, ha desatado una serie de críticas por parte de hinchas y referentes.

Una de las voces con autoridad para hablar de este frío panorama es la del extécnico Julio Avelino Comesaña, el más ganador en la historia del club.

Comesaña fue certero con el mal momento del Junior

Tras la eliminación, Comesaña habló con NOTICIAS RCN, donde enfatizó el tema de las críticas de la hinchada a el equipo, mandando dardos a la directiva

"La gente no es tonta", dijo de entrada. "Si el equipo no tiene una continuidad en su rendimiento, el hincha se aburre, porque no saben lo que van a ver", agregó.

"Hay cosas que en un equipo tienen que estar reflejada en la cancha y eso la gente lo entiende", concluyó.

¿Volverá Comesaña ante una posible salida de Reyes?

“Yo no habló de lo que no ha sucedido. A mí me relacionan con otros equipos. Si soy sincero a mí ni me han llamado, el día que me llamen, yo miraré para qué me llaman y mirar si yo puedo cumplir con las responsabilidades que tenga el Junior o cualquier otro club (…) Entonces a mí no me han ofrecido nada y tampoco estoy acá sentando esperando que alguien se vaya para ir”, inició diciendo Julio Comesaña.

“Esto es una situación del club que tienen que manejar con tranquilidad. Estamos en agosto y tenemos que dejar que avance el torneo local y esperar los dirigentes miraran el proyecto en que va”, finalizó el exentrenador uruguayo.