¿Qué pasa con Bacca? El fichaje de 350 millones de pesos al mes, suplente en una final

Como el estallido de una bomba sin precedentes fue tomada la noticia del regreso de Carlos Bacca a Junior de Barranquilla a inicio de semestre. Otra vez la billetera sin fondo de la familia Char hacía una contratación de lujo que solo ellos se pueden permitir en el fútbol colombiano.

No había duda, el delantero iba a marcar una diferencia abismal en el opaco nivel del FPC y es que sus números lo respaldaban. En Europa realizó una excelsa carrera siendo campeón tres veces de la Europa League -dos con Sevilla (2014 y 2015) y una con Villarreal (2021)- y ganó una buena cantidad de premios individuales, como el de mejor fichaje de la liga de España en 2014, mejor jugador del mencionado torneo europeo en 2015 y estar incluido dentro del equipo de la temporada en Italia en 2016.

Todo eso le daba crédito para ser la mejor contratación del siglo en Colombia, pero faltaba que todo ese bombo lo demostrara en la cancha. Y comenzó bien, en apenas su segundo partido en su regreso a Junior, anotó su primer gol. Fue en el empate 1-1 contra Águilas Doradas en julio pasado.

La racha continúo con tres goles y una asistencia en los siguientes cinco compromisos, pero de repente la mecha se apagó. Dos anotaciones en las últimas nueve presentaciones no dejan bien parado al delantero que de a poco empezó a despertar comentarios en contra en el seno de la hinchada de Junior, que tanta ilusión tenía en él.

No solo fue el registro goleador que se fue apagando, sino que el aporte de Bacca dentro de la cancha no era diferencial. Si bien la temporada del equipo en conjunto no ha sido buena, el atacante tampoco ha dado muestras del crack que ha sabido ser y no generaba la amenaza que su categoría debería marcar en el área rival.

Inexplicable: Bacca, suplente 83 minutos en la final conta Millonarios

Aún así, Carlos Bacca era la gran esperanza de gol de Junior para la final contra Millonarios y su presencia en cancha era fundamental para aprovechar cualquier oportunidad de gol y así aumentar la ventaja 1-0 que el 'tiburón' obtuvo en la ida.

Pero esos planes se dañaron de manera sorpresiva. Julio Comesaña optó por dejar a su máxima figura en el banco de suplentes, lo que de inmediato generó el reproche de todos los seguidores del equipo barranquillero. Sí, el jugador con el salario más alto del FPC (350 millones de pesos al mes), fue alternativa en una final.

Lo que es más insólito aún es que Millonarios se puso en ventaja al minuto 18 con un penal y así igualó la serie y Bacca no entró al campo sino al 83, cinco minutos después de que el 'embajador' le diera vuelta al resultado con gol de Macalister Silva.

Nadie se explica el motivo de la decisión de Comesaña, quien optó por un sistema de juego ultra conservador con tal de mantener el resultado en Bogotá, pero esa fórmula no fue efectiva y a pesar de que se veía con el paso de los minutos, siguió con su máxima estrella sentado y aguantando frío. ¿Tan mal estará el nivel de Bacca que ni en una final fue titular?