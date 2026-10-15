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Hincha del Junior le pidió a joven que se fuera de la tribuna por ir en chanclas

Mujer hincha del Junior le hizo un reclamo a joven por ir en chanclas al estadio y le pidió salir de la tribuna: video viral.

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Foto: captura de pantalla X @Jcv1924

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
07:28 a. m.
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Una mujer hincha del Junior de Barranquilla quedó en el centro de una discusión en redes sociales después de cuestionar a un joven que asistió en chanclas a una tribuna del estadio Romelio Martínez.

Un partido del Junior de Barranquilla terminó convirtiéndose en tema de conversación por una escena que no tuvo que ver con una jugada ni con una decisión arbitral. Esta vez, la atención se concentró en una mujer que le pidió a otro hincha irse de la tribuna por irse en chanclas.

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En el video, que circula en redes sociales, se observa a una mujer que le reclama a un joven por asistir al estadio con chanclas e insiste en que debería salir de la tribuna. La situación llamó la atención de los usuarios, que cuestionaron por qué alguien intentaría imponerle a otro hincha una condición de vestuario para disfrutar del fútbol.

La grabación fue compartida en X y rápidamente provocó comentarios sobre la convivencia en los escenarios deportivos, el respeto entre aficionados y los límites de las opiniones personales.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre la hincha del Junior?

Las reacciones se concentraron, principalmente, en la actitud de la mujer frente al joven. Algunos internautas cuestionaron que pretendiera decidir cómo debía vestirse otra persona para asistir al estadio.

“¿Y esa la dueña del estadio?”, escribió un usuario. Otro comentario señaló: “La gente cree que la vida real es como las redes sociales, que pueden decirle a cualquiera lo que quieren”.

También hubo quienes relacionaron la discusión con el presente deportivo del equipo barranquillero. “Ombe, el equipo de último y eliminado y me vas a salir con esa”, comentó otro internauta.

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Entre las respuestas también se leyó: “El pelao sin joder a nadie viendo el partido y llega la vieja esa disque no se puede ir en chanclas”.

¿Dónde ocurrió el episodio que se volvió viral?

La escena ocurrió en una de las tribunas del estadio Romelio Martínez, escenario en el que Junior ha disputado sus partidos como local mientras avanzan las obras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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