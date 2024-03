Klopp usó a Messi como motivación para el Liverpool: el video que se hizo viral

A finales de enero Jürgen Klopp anunció que al terminar la temporada con el Liverpool abandonará el club tras nueve años en los que volvió a darle una identidad al gigante inglés por toda Europa y con dicha noticia se han ido conociendo diferentes testimonios del alemán para conseguir el éxito con su equipo.

Klopp encontró el éxito cuando se sentó en el banquillo y se ajustó la gorra de técnico. Carismático como pocos, trasladó su positividad del Borussia Dortmund al Liverpool.

El éxito de este entrenador ha estado bajo el esfuerzo de sus equipos y así lo ha dejado claro a sus jugadores, quienes deben sacrificarse a todo dar, “a menos de que sean Messi”.

Video viral de Jürgen Klopp

El entrenador alemán se ha hecho viral en las últimas horas luego de que fuera difundido un video de una entrevista con Rio Ferdinand, exjugador inglés, a quien le aseguró que todo su equipo debe sacrificarse y el único que no lo haría en tal caso, sería el argentino Lionel Messi por la habilidad que él tiene para resolver en zona de ataque.

"Le diría a todo el mundo que mientras no seas Lionel Messi, tienes que defender", afirmó Klopp a Ferdinand en una entrevista para TNT Sports. "Leo es el único que puede esperar el balón y hacer lo que quiera, todos los demás tienen que defender".

De igual manera, sus declaraciones en Between The Lines, han hecho ruido entre la gente del Liverpool, pues mencionó las razones de su salida del club: "No es que quiera irme, es más bien que tengo que hacerlo. Si no puedo ser la persona que lleve al equipo a la Champions y cosas así, ¿por qué debería seguir en el trabajo? El club es demasiado importante, por eso decidí irme".

Títulos de Jürgen Klopp en Liverpool

Con energía y carisma, el técnico inició una transformación del club similar a la que vivió en la década de los 60. La lista de trofeos confirma su éxito: Champions (2019), la Premier League (2020) por primera vez desde 1990, Copa de Inglaterra (2022), Copa de la Liga (2022 -2024), Supercopa de Europa (2019) y Mundial de Clubes (2019).