Kevin Londoño expone grave amenaza contra su familia por parte de hinchas de Santa Fe

Kevin Londoño tuvo un resurgir en esta temporada con el Deportivo Pasto. En el segundo semestre de la liga colombiana, el delantero marcó un total de siete goles, desligándose un poco de su paso por Independiente Santa Fe, donde no fue el mejor.

Ahora, la situación del delantero no es la mejor, pues a pesar de la buena temporada con Pasto, deberá volver al cuadro cardenal, que es dueño de sus derechos deportivos.

Kevin Londoño denunció amenazas

Pero parece que el recibimiento a la capital no ha sido la mejor. En las últimas horas, el propio Londoño denunció que ha recibido graves amenazas en su contra y la de su familia por parte de hinchas del equipo rojo.

El futbolista aseguró que dos personas con prendas de Santa Fe y con armas blancas abordaron a su esposa en la ciudad de Bogotá.

“El día de hoy tengo que usar mis redes para algo lamentablemente no tan bueno. Quiero hacer una denuncia pública debido a que hace unas semanas he venido recibiendo amenazas por medio de llamadas a través de números ocultos, donde me manifiestan que si vuelvo a Santa Fe y piso la sede de Santa Fe me harán daño a mí y a mi familia”, publicó en sus redes sociales.

Y agregó: “Pero este tema ya pasó a otro nivel dado que mi esposa fue intimidada en la ciudad de Bogotá por dos personas que vestían prendas de Santa Fe, la abordaron con arma blanca y le dijeron que si yo volvía a Santa Fe me iban a hacer daño a mí y a mi familia, debo hacerlo por este medio, ya que le manifesté al presidente lo sucedido y no he recibido respuesta alguna”.

¿Qué dicen desde Santa Fe?

Al conocerse la grave denuncia, este martes, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, se refirió al tema y aseguró no ha conocido el tema de las amenazas en contra de este jugador.

"Tuvimos un cruce de palabras y manifestó que le canceláramos el contrato. Eso es imposible porque aquí hacemos cumplir el contrato (...) De unos días para acá resultó que lo están amenazando. Es la primera vez que veo que personas se ponen la camiseta de Santa Fe, va a buscar las esposas de los jugadores para amenazarlos", dijo el dirigente.

"Hablando claro que eso suena a disculpa para terminar la relación con Santa Fe. Yo tengo audios de él (Londoño) hablando mal de sus compañeros y no puede hablar mal de una institución como Santa Fe", agregó.