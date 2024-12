Kevin Londoño estalló contra Santa Fe y contó razones por las no quiere regresar

El volante Kevin Londoño, actualmente jugador del Deportivo Pasto pero cuyos derechos deportivos pertenecen a Independiente Santa Fe, sorprendió con fuertes declaraciones después del partido en el que su equipo venció 2-1 al cuadro cardenal en el estadio El Campín.

En zona mixta, el jugador no solo celebró el triunfo, sino que reveló detalles personales que explican por qué no desea regresar al equipo dueño de su ficha.

"Mi palabra sigue en pie. Quiero salir del equipo", inició Londoño con firmeza. Reconoció que su paso por Santa Fe no fue el mejor, pero apuntó a razones extradeportivas que hacen insostenible su permanencia.

"Siempre he sido una persona aguerrida a mi trabajo y he reconocido cuando he estado mal. Sé que en Santa Fe tuve un mal momento, donde no llegué en mi mejor nivel y lo acepto, pero nunca voy a aceptar que humillen a mi familia y a mi esposa", exclamó el extremo.

¿Por qué Kevin Londoño no quiere volver a Santa Fe?

Londoño detalló una situación que vivió durante su etapa en Santa Fe: "Tuve una situación donde dejaron entrar a las familias al estadio y le cerraron las puertas a mi esposa y a mi hijo. Eso no lo voy a permitir. Que me humillen a mí, pero a mi familia no".

Por esta razón, el volante aseguró que su vínculo con el equipo bogotano está por terminar. "Voy a terminar mi vínculo con Santa Fe y espero renovar con Deportivo Pasto", concluyó.

El futuro de Londoño y la postura de Santa Fe

Hasta el momento, Santa Fe no ha emitido declaraciones oficiales sobre las palabras de Londoño. Sin embargo, parece claro que ambas partes están encaminadas a separar sus caminos.

Mientras tanto, Santa Fe se prepara para enfrentar a Millonarios este jueves 3 de diciembre en el segundo clásico del cuadrangular, un partido clave para sus aspiraciones en la Reclasificación, mientras que Deportivo Pasto viajará al Atanasio Girardot a enfrentar a Atlético Nacional.