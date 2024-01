Jürgen Klopp no contuvo las lágrimas ante emotiva ovación en Anfield tras anunciar su salida

Liverpool está más on fire que nunca. Es líder de la Premier League, en la semana avanzó a la final de la Copa de la Liga y este domingo derrotó a Norwich para clasificar a los octavos de final de la FA Cup.

Los 'reds' ganaron 5-2 en Anfield y dieron un paso importantísimo en su objetivo de pelear todos los títulos en disputa esta temporada y más con el ingrediente añadido de que sería el mejor fin de ciclo posible para Jürgen Klopp.

El entrenador alemán anunció esta semana que a final de temporada cerrará su legendaria etapa como entrenador de Liverpool tras nueve campañas. El alemán llegó en un momento delicado del club en el que había dejado de figurar en Inglaterra y Europa y que terminaba la Premier en puestos de mitad de tabla, pero con el tiempo devolvió le devolvió la gloria y lo puso de nuevo en el lugar al que pertenece.

Emotiva ovación a Klopp en Anfield

Para nadie es un secreto que Klopp construyó una relación de amor inquebrantable con la hinchada 'red' y así quedó demostrado con el ambiente que se vivió en Anfield este domingo antes de iniciar el partido contra Norwich.

Antes de que el árbitro diera el pitazo inicial, todo el estadio coreó, a una sola voz y como ya es costumbre, la emblemática canción You'll never walk alone, mientras en las tribunas se extendían banderas y bufandas con el nombre y el rostro de Jürgen Klopp. El entrenador no pudo contener la emoción y derramó varias lágrimas al recibir todo ese enorme cariño.

Hasta el momento, en casi nueve temporada, Klopp ganó todo lo que compitió con Liverpool, y su palmarés es de siete títulos por haber ganado una Premier League, Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Esa lista la puede agrandar este temporada.