La prensa peruana se fue en contra de Richard Ríos: los comentarios desataron tensión

El ambiente se calienta en Perú a medida que se aproxima el enfrentamiento entre las selecciones de Perú y Colombia, correspondiente a la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La prensa peruana ha comenzado a calentar el ambiente con comentarios polémicos sobre los jugadores colombianos, particularmente enfocándose en Richard Ríos, el talentoso mediocampista que juega en el Palmeiras de Brasil.

En la víspera del esperado partido que se disputará en Lima, algunos medios de comunicación peruanos expresaron su opinión sobre el nivel y la calidad de los futbolistas colombianos.

Un ejemplo notable de las últimas declaraciones fue el diario ‘Trome’, que en su última publicación minimizó el impacto de Richard Ríos en la Selección Colombia. En un comentario que ha generado revuelo, el diario afirmó que

“Richard Ríos es harta publicidad. Muchos rayitos en su cabello, pero particularmente no me deslumbra. Desdobla, es criterioso, la juega tirando caños, pero no es Freddy Rincón ni el ‘Pibe’ Valderrama”.