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¡Junior se coronó como el bicampeón del FPC! Perdió en el Atanasio, pero consiguió su estrella 12

Junior es el campeón de la Liga BetPlay 2026 I tras imponerse 3-1 en el marcador global.

Foto: Junior de Barranquilla en Instagram.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
07:01 p. m.
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En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, se disputó la final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Los 'tiburones' llegaron a la casa del 'verde paisa' con una ventaja de 3-0, resistieron defensivamente y evitaron que el local igualara el marcador global.

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Desde los primeros minutos, Atlético Nacional intentó dominar la posesión del balón y aumentar su volumen defensivo. Sin embargo, las intervenciones del arquero Silveira y los palos le evitaron anotar un gol en el primer tiempo.

Además, ya en el segundo tiempo, Atlético Nacional se ilusionó con un gol que Edwin Cardona anotó al minuto 56, pero, finalmente, no pudo lograr la hazaña y, aunque ganó 1-0 en el Atanasio Girardot, perdió la final.

Luego de la anotación 'verdolaga', exactamente en el minuto 63, Atlético Nacional tuvo un penalti a favor tras una salida en la que Silveira embistió a Morelos, pero el delantero erró el cobro.

¡La estrella 12 de Junior ya está brillando en el firmamento!

Junior de Barranquilla se consagró como el bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano con los goles de Bryan Castrillón y Luis Muriel en el estadio Romelio Martínez.

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El 'tiburón', que ya se había consagrado como el campeón en el segundo semestre del 2025 tras vencer a Tolima, fue protagonista desde el comienzo de la Liga BetPlay 2026 I.

En el 'todos contra todos', los dirigidos por Alfredo Arias fueron segundos luego de sumar 35 puntos.

Además, para llegar a la final eliminaron a Once Caldas y a Independiente Santa Fe.

Estos son todos los años en los que Junior ha sido campeón de la liga colombiana

Las 12 estrellas de Junior han sido conseguidas en los siguientes campeonatos:

  • Liga de 1977.
  • Liga de 1980.
  • Liga de 1993.
  • Liga de 1995.
  • Liga de 2004 II.
  • Liga de 2010 I.
  • Liga de 2011 II.
  • Liga de 2018 II.
  • Liga de 2019 I.
  • Liga de 2023 II.
  • Liga de 2025 II.
  • Liga de 2026 I.
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