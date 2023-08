“Queremos jugar siete finales”: Leicy Santos, previo al compromiso frente a Marruecos

Las jugadoras de la Selección Colombia siguen con los pies en la tierra. Luego de la importante victoria frente Alemania, las dirigidas por Nelson Abadía pasaron la página rápidamente y ya piensan en Marruecos, donde buscarán ratificar lo realizado en las dos primeras fechas para quedarse con el primer lugar del grupo H de la Copa del Mundo.

Previo a este compromiso, Leicy Santos, volante del combinado nacional, habló sobre el estado de ánimo de las jugadoras dentro del camerino, afirmando que la unión y la alegría dentro de la concentración no ha faltado y sentenciando que todas las jugadoras tienen un ímpetu de salir a ganar todos los partidos.

“El equipo está contento. Tenemos ganas de salir a ganar y seguir haciendo el trabajo que tiene el equipo, con mucho oficio. Será un partido físico y la intención es ganar para pasar primeras del grupo”, agregó la jugadora del Independiente Medellín.

De igual forma, aseguró que el objetivo de la toda la Selección Colombia es poder disputar siete compromisos en la Copa del Mundo, afirmando que todo es un proceso y que la victoria frente a las europeas fue un empujón anímico para toda la plantilla.

“El equipo tiene un foco y objetivo específico. Eso no nos permite manejar tanta euforia. Al día siguiente de la victoria ante Alemania ya pensábamos en Marruecos, el equipo sabe y es consciente de que si no validamos el triunfo ante Alemania mañana no tiene sentido. Queremos jugar 7 finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”, agregó Leicy Santos.

Además, dio un pequeño balance de lo que sería el compromiso frente a Marruecos, donde ambos equipos buscarán sellar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

“Hemos visto que Marruecos es colectivo y ha evolucionado. Tienen un estilo europeo muy físico, pero mixto. Triangulan bien y aprovechan la espalda de la defensa. Tenemos que mostrar el fútbol que ha venido trabajando Colombia”, agregó la jugadora de la Selección Colombia en rueda de prensa.

Apoyo de los aficionados de Colombia en el Mundial

Por último, la jugadora de la Selección Colombia se refirió al gran apoyo que han tenido las jugadoras en la Copa del Mundo y el cariño que le han expresado los aficionados por medio de las redes sociales.

“Lo poco que nos damos cuenta es que Colombia está volcada con nosotros. Es algo muy positivo y darnos cuenta de toda la gente que nos sigue y eso nos emociona y la Selección se caracteriza por la alegría”, finalizó la Leicy Santos.