Leicy Santos cambió al Atlético de Madrid por club de Estados Unidos: así fue presentada

Durante los últimos días, el nombre de la experimentada jugadora colombiana Leicy Santos ha sido tendencia en lo que respecta su panorama con la Selección Colombia y su futuro deportivo.

Precisamente sobre esto último, la jugadora ha decidido dar un salto en su carrera y este martes 2 de abril fue anunciada oficialmente por su nuevo equipo, algo que tomó por sorpresa a más de uno. De acuerdo a lo conocido, la exjugadora de Santa Fe dejará al Atlético de Madrid "en los próximos meses", para vincularse con el Washington Spirit, equipo de la NWSL, liga femenina de los Estados Unidos.

"El Washington Spirit acordó un contrato de tres años con la mediocampista estrella colombiana Leicy Santos, anunció hoy el club. Santos se unirá al Spirit en los próximos meses al concluir la temporada 2023-24 de la Liga F en España con el Atlético de Madrid", se lee en el comunicado del club estadounidense.

En medio del revuelo de su llegada al fútbol norteamericano, la colombiana expresó su felicidad en este nuevo reto.

"Como institución, el Spirit ha sido hogar de algunos de las mejores jugadoras. Son pioneros en el fútbol femenino con una propietaria increíble como Michele Kang, un entrenador talentoso como Jonatan, y estoy lista para unirme a ellos después de terminar mi tiempo con el Atlético estos próximos meses para ver qué puedo hacer para sumar al equipo. Estoy muy agradecida con mi equipo directivo de TMJ y agradecida con Jona y Mark [Krikorian] por tener confianza en mí", dijo en charla con el club.

Por su parte, el entrenador del club, Jonatan Giráldez, se mostró orgulloso de tener a la colombiana en sus filas. “Llevar a Leicy al espíritu es un paso importante para hacer avanzar a este equipo”, dijo.

