¿América o Nacional? Leonel Álvarez confesó a qué club del FPC quiere dirigir

En Deportes Tolima había ilusión con la llegada de Alexandre Guimaraes en reemplazo de Juan Cruz Real, pero este viernes la negociación se cayó al piso tras algunos cambios en las condiciones del contrato por parte de los directivos del club.

El cuadro 'pijao' está completando una campaña bastante floja, por lo que la mejor decisión fue cambiar de entrenador para encarrilar el rumbo y que el equipo vuelva a ser protagonista en el FPC como lo había hecho en el tiempo reciente.

Caída la llegada de Guimaraes, los directivos se enfocan ahora en la búsqueda de un nuevo DT que sea capaz de devolver al equipo a los primeros lugares de la tabla, y dentro de esa baraja de candidatos se filtró el nombre de Leonel Álvarez.

El antioqueño está sin contrato luego de haber dirigido al Cienciano de Perú en el primer semestre de este año, y ante los rumores que lo vinculan con el cuadro de Ibagué, se refirió admitiendo su interés por tomar las riendas, pero aclaró que hasta el momento no ha existido ningún contacto.

"Tengo que agradecerle a todos los hinchas de Tolima que son muchos los que me han escrito (...) a qué entrenador no le gustaría dirigir al Tolima y más con las herramientas que tiene. Además, es un equipo que siempre ha sido protagonista de todos los torneos desde que yo tengo uso de razón. Siempre ha competido y ha llegado a instancia de finales", aseguró en diálogo con 'La Onda Deportiva'.

"A mí me encantaría dirigir al Deportes Tolima, pero no he tenido ninguna conversación, ningún acercamiento", añadió.

Álvarez no se refirió más a la posibilidad de dirigir al Tolima, pero le envió un mensaje a los hinchas esperando que mejore en lo deportivo confiando en el buen trabajo de la familia que comanda el club y que lo ha puesto dentro del primer plano del FPC en los últimos años.

"Tengo entendido que no está en un buen momento a nivel de resultados, pero este es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un presidente que seguramente va a dar mucho de qué hablar y que seguramente va a continuar con un legado. Esperando que la toma de decisiones sea la más acertada para un equipo que indudablemente es muy representativo para nosotros, los colombianos", concluyó.