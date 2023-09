Millonarios va en busca de una maratón de victorias en el FPC para estar en finales

Este viernes 15 de septiembre, Millonarios va en busca de iniciar una maratón de victorias para recuperar los puntos perdidos en las diez primeras fechas del fútbol colombiano y poder estar en la gran fiesta de fin de año del balompié nacional, pues el equipo de Alberto Gamero comienza a hacer cuentas para poder llegar a los cuadrangulares.

La primera prueba para el equipo bogotano será frente al Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, donde, lastimosamente, tendrá varias bajas en el once titular, teniendo en cuenta las expulsiones de Daniel Cataño, David Mackalister Silva y Daniel Giraldo, quienes tendrán que pagar la fecha de sanción contra los ‘Leopardos’.

Los jugadores que estarán desde el pitazo inicial por los jugadores mencionados son: Juan Carlos Pereira (Daniel Giraldo), Jader Valencia (Mackalister Silva) y Daniel Ruiz (Daniel Cataño). Además, otro de los jugadores que Gamero recuperó para este partido fue Álvaro Montero, quien llegó de la convocatoria de la Selección Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, Millonarios pondrá a los siguientes jugadores en el once titular frente a Bucaramanga: Álvaro Montero, Sander Navarro, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Omar Bertel, Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz, Jader Valencia, Edgar Guerra y Leonardo Castro.

Vale mencionar que Millonarios en la actualidad se ubica en la casilla decimocuarta con 12, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, mientras que Atlético Bucaramanga está en la séptima casilla con 15 unidades, gracias a cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

Alberto Gamero habló de su continuidad en Millonarios

Durante los últimos días, se ha informado la posibilidad de que Alberto Gamero abandone las toldas del embajador, considerando que se encuentra en disposición de algunas ofertas del fútbol español y del fútbol mexicano. Sin embargo, esta información fui desmentida por el propio entrenador.

“Lo único que te puedo decir es que me sorprende la pregunta que me haces. Hasta el momento los dueños de Millonarios no me han tocado ese tema y me han dicho de esa posibilidad. Yo siempre he dicho que mi renovación con el club es firmar, hemos hablado varias cosas y solo queda firmar (…) Entonces me sorprende, pero puedo decir que ningún técnico no puede decir que no está interesado en llegar a Europa. Los tiempos de Dios son perfectos y él me dirá cosas sobre mi futuro”, agregó Gamero.