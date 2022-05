Se agranda la polémica: Leonel Álvarez denunció amenazas por parte de personal de Envigado

La jornada del último fin de semana de la Liga BetPlay fue simplemente vergonzosa. No bastó con lo sucedido entre Jaguares e Independiente Medellín para que aconteciera otra situación bochornosa, como lo que pasó en el compromiso entre Envigado y Águilas Doradas.

Antes de comenzar el segundo tiempo, Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas, intentó entrar al terreno de juego para reclamarle al árbitro Éder Vergara por un penal que había sancionado en favor de la 'cantera de héroes' al minuto 34. Sin embargo, el directivo fue frenado por el jefe de seguridad del equipo local y ahí se desató una gresca que casi se va a las manos.

De hecho, el cuerpo técnico de Envigado tuvo que intervenir para que Salazar y Johan Fano, asistente técnico, no pasaran a los golpes en una discusión que fue subiendo de tono con el personal del cuadro naranja. Al final, Fano se le acercó y le dijo algo al oído al juez central y éste terminó mostrándole la tarjeta roja.

Leonel Álvarez denuncia amenazas

El lío no terminó allí. En rueda de prensa, Alberto Suárez dio detalles de lo sucedido y acusó a Fernando Salazar de haber empleado una actitud grosera y violento al entrar en la zona técnica. Por otra parte, Leonel Álvarez afirmó haber recibido amenazas de Henry Díaz, el jefe de seguridad de Envigado.

"Henry es un amenazador total, Envigado se ha ganado sus cosas por sus logros, pero una persona de estas no puede continuar en el fútbol. Es muy importante entrar en un tema de investigación, porque eso no le hace bien al fútbol", apuntó el DT de Águilas.

Un día después de lo ocurrido, el lunes, el propio Henry Díaz aclaró lo que pasó con Álvarez y contrario a referirse a amenazas, denunció haber tenido un pequeño diálogo con el entrenador, quien lo insultó y hasta amenazó de dejarlo sin trabajo.

"Yo me encuentro con los directivos de Envigado y el presidente, estoy con ellos; mientras que él (DT de Águilas) está la rueda de prensa, y se acerca un compañero nuestro y me dice que me necesita el 'profe' Leonel. Yo salgo y le digo 'profe cuénteme', y me dice improperios, que soy de lo peor del fútbol colombiano, que me voy a quedar sin trabajo. Luego me pasan la rueda de prensa, pero nunca tuvimos un contacto visual, ni un cruce de palabra, como para que diga que yo lo amenazo a él y que lo hago con todos los equipos", confesó Díaz en diálogo con Blu Radio.

¿Qué pasó con Fernando Salazar?

Acerca de la acalorada discusión con Fernando Salazar, el jefe de seguridad de Envigado dijo que "el señor Salazar estaba en el palco visitante, baja al camerino de su equipo en el entretiempo y una vez inicia el segundo tiempo sale al túnel por la cancha. En su caminar hacia donde estaba agrede a unos de logística, le digo que suba a las escalas, me dice que él asume su sanción, yo le dije que me dejara hacer mi trabajo. Sigue de frente, interviene el cuerpo técnico de él y de Envigado y se mete el señor Johan Fano a manotear y a lanzar improperios".

Le puede interesar: La insólita y explosiva comparación del presidente de Dimayor sobre el caso Jaguares y Medellín

Y hay más. Para seguir contrastando y dando con la verdad de lo que sucedió en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, Paola Salazar, presidenta de Águilas Doradas y hermana de Fernando Salazar, dijo que lo ocurrido no fue de gravedad, pero que al directivo solo lo acusan por sus antecedentes en el fútbol colombiano.

"Yo estuve presente en el estadio. Fernando, mi hermano, bajó con mi hijo de 8 años, sale al campo con la intención de ir al camerino y no hubo agresión alguna a los logísticos. Mi hermano tiene fama de grosero y si se ve lo que pasó se va a decir que siguió con su comportamiento; pero te puedo dar fe que es todo lo contrario. Nuestro delegado Johan Fano estaba con los cambios, mi hermano también estaba ahí cerca y el señor Henry se interpuso en su camino retándolo. Ahí Fano interviene y le dice a Henry que respete, y fue cuando Henry alzó la mano para empujar a Fano. Ahí se arma al problema", afirmó.

Y continuó defendiendo la postura de Fernando Salazar: "Fue el señor Henry el que estuvo fustigando a Leonel Álvarez, fastidiando todo el tiempo. Hoy sí saco la cara y no se puede juzgar a Fernando Salazar. Estamos preparando para mostrar las pruebas, tengo videos que se van a adjuntar", cerró.