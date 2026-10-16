Nuevo técnico dijo adiós en el FPC: así lo confirmó el club

La inestabilidad en los banquillos técnicos del fútbol profesional colombiano sigue sumando capítulos en el segundo semestre del año. En las últimas horas, la directiva de Llaneros Fútbol Club oficializó la salida del director técnico José Luis García, una decisión precipitada principalmente por los recientes resultados adversos y, de manera definitiva, por el duro golpe sufrido en el certamen de mitad de semana que sentenció la suerte del estratega en la institución de la media Colombia.

La gota que derramó el vaso y colmó la paciencia de las directivas fue la contundente derrota por 4-1 ante el Internacional de Bogotá en condición de visitante.

Este marcador adverso no solo significó un golpe anímico importante para el plantel, sino que además selló la eliminación de Llaneros en los cuartos de final de la Copa Colombia, un torneo en el cual el club tenías altas expectativas de avanzar y pelear por el título. Tras este tropiezo en el campeonato copero, la continuidad del timonel caldense se tornó insostenible, obligando a la cúpula directiva a tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

Así se confirmó la salida de este DT

En el ámbito de la Liga BetPlay, el panorama del equipo tampoco era el ideal para sostener un proceso a largo plazo bajo la presión de los resultados. Actualmente, el conjunto de Villavicencio se encuentra ubicado en la duodécima casilla de la tabla de posiciones con 14 unidades acumuladas, complicando sus aspiraciones de meterse de lleno en el grupo de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

La irregularidad en el rendimiento general del equipo durante el torneo clausura terminó por apurar la salida de García, quien había asumido las riendas del club el 10 de marzo de 2025 en reemplazo de Jaime de la Pava, completando así poco más de año y medio al frente de la plantilla profesional.

A través de sus canales oficiales y mediante un comunicado firmado por su presidente, Juan Carlos Trujillo, la institución llanera confirmó la finalización del vínculo laboral y agradeció la gestión realizada por el estratega durante su ciclo.

“Durante más de año y medio, el profesor García entregó su conocimiento, experiencia y dedicación a nuestra institución en una etapa muy significativa para nosotros. Expresamos nuestro agradecimiento por todo su trabajo, al igual que a su cuerpo técnico”, reza el documento institucional difundido en redes sociales.

Con esta destitución, José Luis García se convierte oficialmente en el director técnico número once en dejar su cargo durante el desarrollo del actual torneo del balompié nacional, reflejando la alta presión y la poca paciencia que impera en los clubes del rentado local ante la escasez de triunfos. Dicha lista de entrenadores caídos incluye este semestre a nombres de peso en equipos históricos como Alfredo Arias en Junior de Barranquilla y Fabián Bustos en Millonarios, además de otros movimientos en instituciones como Once Caldas, Deportivo Pereira y Jaguares de Córdoba, evidenciando una crisis generalizada en la estabilidad de los proyectos deportivos.

¿Ahora que viene para Llaneros?

Mientras la directiva define en los próximos días al reemplazante oficial que asumirá la propiedad del banquillo técnico definitivo, Llaneros ya definió su cuerpo interino para afrontar los compromisos más inmediatos del calendario. El club informó que Wilmer Sandoval tomará las riendas del equipo profesional de manera temporal, estando acompañado por Berley Villa en las labores de asistencia técnica.

El debut de este cuerpo técnico provisional no dará espera, pues la escuadra metense deberá pasar la página rápidamente para preparar su próximo reto por la Liga BetPlay, donde se medirá ante Independiente Santa Fe con la urgencia imperiosa de sumar tres puntos que le permitan enderezar el rumbo en el campeonato.