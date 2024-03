“Así yo no puedo estar": el quinto técnico que le diría adiós a la Liga BetPlay

La primera ronda de la Liga BetPlay I-2024 entra en su recta final y son varios los equipos que se están quedando sin opciones matemáticas para entrar a la fiesta de los ocho.

La jornada sabatina se dio con resultados sorpresivos como el empate 1-1 de Millonarios como local ante Deportivo Cali en Bogotá y la derrota de Jaguares en Montería 0-1 ante Fortaleza, donde jugó con un futbolista de más durante 45 minutos.

¿Quinto técnico que abandona la Liga BetPlay?

En la conferencia de prensa post partido que se llevó a cabo en el Jaraguay, el técnico Hubert Bodhert se refirió al mal partido de sus jugadores y dejó en el aire una posible salida de la institución, pues “le quitaron los argumentos para mantenerse”.

"Vimos un Jaguares totalmente desconocido, me quedo con mucha impotencia y yo creo que la muestra de lo que pasó en los últimos partidos a mí me quitan los argumentos para mantenerme a luchar. Así no. Yo estoy mientras el grupo quiera pelear a la par, si no competimos a la par, yo no puedo estar", inició Huberth Bodhert.

Y luego se refirió al bajo nivel de sus dirigidos. “Vimos un equipo confundido totalmente, sin capacidad de respuesta, entonces esto a uno como ya le queda complicado el tema. Vamos a analizar la situación y a tomar la mejor decisión”.

Jaguares, fuera de los ocho

El cuadro de Montería salió del grupo de los ocho tras su derrota ante Fortaleza. Ahora es décimo con diez puntos, a dos unidades del octavo que es el Independiente Medellín.

De confirmarse la salida de Hubert Bodhert, esta sería la quinta baja de técnicos en lo que va de la liga colombiana; se sumaría a Jhon Jairo Bodmer (Nacional), Jaime de La Pava (Deportivo Cali), Jerson González (Deportivo Pasto) y Miguel Caneo (Boyacá Chicó).

