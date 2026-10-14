El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, ha brindado unas preocupantes declaraciones de cara al calendario de la Liga Betplay 2026-II; la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas por el estado del terreno de juego en El Campín ha encendido las alarmas sobre los futuros partidos en Bogotá.

Además, la cantidad de conciertos programados en lo que resta de 2026, obligaría a aplazar varios partidos que restan de la fase de todos contra todos y en caso de que los dos equipos bogotanos avancen a los cuadrangulares finales, aumentaría la cantidad de juegos afectados.

¿Liga Betplay podría terminar en enero? Esto dijo el presidente de Dimayor

El presidente de Dimayor, en entrevista para el programa deportivo 'Zona libre de humo', afirmó que la liga no se va a poder terminar como estaba programada debido al problema que supone el aplazamiento de partidos por el estado de El Campín y dejo una preocupante noticia: "incluso podríamos ir hasta enero", declaró Zuluaga.

Además, dijo que existía la posibilidad de que el campeonato finalizara sin transmisión de televisión en caso de que se alargue hasta enero, situación que afectaría notablemente tanto a los clubes como a la imagen que el fútbol colombiano pueda proyectar internacionalmente.

La voz oficial del ente que rige al fútbol colombiano también afirmó que era imposible que Santa Fe o Millonarios jugarán en Techo debido a la cantidad de abonados que tenían y en ese sentido, la única opción real para los clubes sería trasladarse a otra ciudad perdiendo por completo la ventaja deportiva que significa la localía, especialmente en instancias finales.

Conciertos programados en El Campín en lo que resta de 2026

Sencia compartió la programación de conciertos para los últimos meses de 2026 desde que surgió la polémica a raíz del concierto de BTS: