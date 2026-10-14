Conciertos en El Campín 2026: estas son las fechas que vienen tras la polémica por la gramilla

La suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas por las condiciones de la cancha de El Campín abrió un nuevo debate sobre la convivencia entre el fútbol y los grandes espectáculos musicales en Bogotá.

Mientras crecen los cuestionamientos por el estado del césped, el estadio tiene una agenda de conciertos anunciados para lo que resta de 2026, con artistas como Fonseca, Ryan Castro, Los Tigres del Norte y Karol G.

La situación ha generado inquietudes entre los aficionados sobre el mantenimiento del terreno de juego y la preparación del escenario para los compromisos deportivos.

¿Cuáles son los próximos conciertos en El Campín en 2026?

De acuerdo con la programación compartida, estos son los espectáculos previstos entre octubre y diciembre:

Fonseca — Fonseca en la Casa: 24 de octubre de 2026. Ryan Castro — Awooween: 31 de octubre de 2026. Los Tigres del Norte: 7 de noviembre de 2026. Megaland Bacano: 20 de noviembre de 2026. Juntos de Nuevo / Misión Campín: 21 de noviembre de 2026. Karol G — Tropitour: 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.

Conciertos en El Campín tras grama en mal estado

Después de los conciertos de BTS, realizados en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026, la grama del estadio El Campín volvió a presentar fallas y riesgos para los deportistas generando preocupación entre los aficionados y los actores del fútbol profesional colombiano.

El martes 13 de octubre, el partido entre Millonarios y Once Caldas fue suspendido por el estado del terreno de juego. La decisión provocó cuestionamientos del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien aseguró que Sencia había certificado previamente que el escenario estaría en condiciones para disputar el encuentro.

El dirigente también cuestionó el estado de las instalaciones físicas del estadio y manifestó su inconformidad con las condiciones para recibir a autoridades deportivas e inversionistas.

¿Los conciertos en El Campín podrían verse afectados?

La polémica volvió a poner sobre la mesa los desafíos de mantener un escenario que recibe tanto partidos de fútbol profesional como conciertos de gran formato.

Los espectáculos musicales requieren montajes, estructuras y tiempos de instalación y desmontaje. A su vez, el fútbol necesita que la gramilla cumpla con las condiciones necesarias para disputar los encuentros.

Por eso, uno de los principales interrogantes es cómo se coordinarán los próximos eventos y las labores de mantenimiento del césped para evitar nuevas dificultades en el calendario deportivo.

La agenda de conciertos de los próximos meses incluye artistas nacionales e internacionales que convocan a miles de asistentes. Al mismo tiempo, el estadio continúa siendo uno de los principales escenarios del fútbol profesional en Bogotá.